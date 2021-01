Κοινωνία

Αρνητές μάσκας έστειλαν στο νοσοκομείο σταθμάρχη του Μετρό

Για απρόκλητη επίθεση κάνει λόγο η ΣΤΑΣΥ. Ποια η κατάσταση του εργαζόμενου. Το χρονικό της επίθεσης.

Απρόκλητη επίθεση δέχθηκε σήμερα, εντός συρμού του Μετρό, εργαζόμενος- υπεύθυνος σταθμού, την ώρα που μετέβαινε στο χώρο εργασίας του, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του και τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Ιανουαρίου 2021, όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής από την Ανθούπολη προς την Ομόνοια, ο εν λόγω εργαζόμενος ζήτησε από δύο νεαρούς επιβάτες να φορέσουν τη μάσκα τους και στον έναν εξ αυτών να κατεβάσει τα πόδια του από το κάθισμα.

Οι δύο νεαροί αρχικά επιτέθηκαν φραστικά στον υπεύθυνο σταθμού της ΣΤΑΣΥ, ενώ στη συνέχεια και αφού αυτός αποβιβάστηκε στην Ομόνοια τον ακολούθησαν και στην αποβάθρα του σταθμού τον γρονθοκόπησαν με βιαιότητα , ενώ τον χτύπησαν με κλωτσιές και σε διάφορα άλλα σημεία του σώματός του.

Το θύμα με πόνους στο πρόσωπο και το σώμα του μεταφέρθηκε σε χώρο του σταθμού, απ΄ όπου τον παρέλαβε μετά από λίγο το ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο, ενώ οι δράστες διέφυγαν.

Έρευνα για το περιστατικό και τον εντοπισμό των δραστών διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία, ενώ η ΣΤΑΣΥ, που καταδικάζει απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση, τονίζει ότι θα συμβάλλει με κάθε μέσο και κάθε τρόπο στην αστυνομική έρευνα, ώστε να εντοπιστούν οι δράστες και να τους καταλογιστούν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

Παράλληλα η Διοίκηση της ΣΤΑΣΥ θα συνδράμει στη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την αποτροπή στο μέλλον ανάλογων βίαιων περιστατικών κατά εργαζομένων της, ενώ προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να εμπεδωθεί σε όλους τους πολίτες το αίσθημα σεβασμού που απαιτείται να έχουν κατά τη διάρκεια της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και κυρίως απέναντι στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής σε αυτά.