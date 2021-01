Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: οι περιοχές με το μεγαλύτερο επιδημιολογικό φορτίο

Εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της πανδημίας και ζήτησε κουράγιο, δύναμη και υπομονή. Ποια η κατάσταση στις ΜΕΘ και ποια η μέση ηλικία των κρουσμάτων.

Η κάλυψη στις ΜΕΘ μειώνεται, όχι ικανοποιητικά, αλλά σταδιακά, τόνισε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης για τον κορονοϊό διευκρινίζοντας ότι "παραμένει καλυμμένο το 60% των κλινών ΜΕΘ της χώρας".

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις επτά περιοχές με το μεγαλύτερο επιδημιολογικό φορτίο και συγκεκριμένα, όπως είπε, τις τελευταίες 7 μέρες ανά 100 χιλιάδες πληθυσμού τα περισσότερα κρούσματα εμφανίζονται σε δυτική Αττική, Βοιωτία, Λέσβο, Κάλυμνο, Ροδόπη, Αργολίδα και Χαλκιδική, προσθέτοντας ότι οι αρμόδιοι φορείς έχουν την «προσοχή τους στραμμένη στην Αττική που είναι μια πολύ μεγάλη Περιφερειακή Ενότητα και τον τρόπο με τον οποίο κινείται οι νόσος.

Ο Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ακόμα ότι η μέση ηλικία των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα είναι τα 46 έτη. "Αυτό δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η νόσος. Εδώ και 15 μέρες έχουμε αύξηση των κρουσμάτων στις ηλικιακές ομάδες από 35 έως 54 έτη. Είναι στοιχεία τα οποία μας προβληματίζουν γι αυτό και μόνιμα επανερχόμαστε στα βασικά για τα οποία έχουμε μιλήσει από την αρχή" τόνισε ο κ. Κικίλιας και υπενθύμισε: μάσκες, αποστάσεις, αντισηπτικό, τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα κάνει μεγάλη προσπάθεια για να επανέλθει σε μια κανονικότητα και εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τους υγειονομικούς του ΕΣΥ αλλά και για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι, όπως είπε, επέδειξαν υπευθυνότητα και αλληλεγγύη. Τέλος, ζήτησε από τους πολίτες να κάνουν ακόμα λίγη υπομονή, δύναμη και κουράγιο και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της πανδημίας στη χώρα.