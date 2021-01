Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαρία Τσολιά: το εμβόλιο είναι ασφαλές

Ποιοι μπορούν να αναβάλουν τον εμβολιασμό, σύμφωνα με την καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας.

Έκκληση στους πολίτες να ξεπράσουν τον φόβο και τον δισταγμό για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έκανε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμοξιωλογίας του ΕΚΠΑ.

Χαρακτήρισε φυσικό τον δισταγμό αλλά τόνισε ότι το εμβόλιο είναι απολύτως ασφαλές και αποτελεί τεράστιο επίτευγμα της παγκόσμιας κοινότητας.

Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 65.000 εμβολιασμοί στη χώρα μας και πως δεν έχουν αναφερθεί απρόσμενες ή απειλητικές ανεπιθύμητες ενέργειες στους εμβολιασμούς που έχουν γίνει στην Ελλάδα.

Απέδωσε κάποιες απο τις αντιδράσεις μετά τον εμβολιασμό στο 'άγχος και τη συναισθηματική φόρτιση υπογραμμίζοντας ότι έχουν ήδη εμβολιαστεί 30 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως.

Στη συνέχεια, η κ. Τσολιά έδωσε απαντήσεις για κοινές απορίες και προβληματισμούς για τα εμβόλια κατά του κοροναϊού.

Σχετικά με τα εμβόλια mRNA, για τα οποία έχουν ήδη κυκλοφορήσει αρκετές θεωρίες συνωμοσίας, ανέφερε ότι υπήρχε γνώση και κλινική εμπειρία πολλών ετών για την ανάπτυξη εμβολίων mRNA. Η εμπειρία από τα εμβόλια αυτά μέχρι σήμερα είναι ότι δεν υπάρχουν μακροχρόνιες συνέπειες στα εμβόλια

Αλλεργικές αντιδράσεις

Η κ. Τσολιά υπήρξε καθησυχαστική για τις αλλεργικές αντιδράσεις στα εμβόλια κατά του κοροναϊού, οι οποίες, όπως είπε, είναι σπάνιες. Σε έρευνα που έγινε στους 1,8 εκατ. πρώτους εμβολιασμούς, διαπιστώθηκε ότι εμφανίστηκαν αναφυλακτικές αντιδράσεις σε 1 άνθρωπο ανά 90.000. Τα υπόλοιπα εμβόλια εμφανίζουν τέτοιες αντιδράσεις σε 1 άτομο ανά 1 εκατομμύριο.

Όσοι έχουν κοινές αλλεργίες μπορούν να κάνουν με ασφάλεια το εμβόλιο κατά της Covid-19. Γενικότερα, η ύπαρξη ιστορικού αλλεργίας σε εμβόλιο ή φάρμακο δεν αποτελεί αντένδειξη για τον εμβολιασμό με το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Σε περιπτώσεις σοβαρών αλλεργιών είναι απαραίτητη η έγκριση απο αλλεργιολόγο

Να εμβολιαστούν όσοι έχουν ήδη νοσήσει;

Επιπροσθέτως, η κ. Τσολιά διαπιστώθηκε ότι είναι ασφαλής ο εμβολιασμός ατόμων που είχαν νοσήσει με λοίμωξη Covid-19 συμπτωματική ή μη ασυμπτωματική. Βέβαια, η φυσική ανοσία διαρκεί 3 με 6 μήνες, γι’ αυτό συστήνεται τα άτομα που έχουν νοσήσει να αναβάλουν τον εμβολιασμό τους κατά 3 μήνες για να έχουν άλλοι προτεραιότητα στο εμβόλιο.

Για τις έγκυες, ο κίνδυνος νόσησης είναι χαμηλός αλλά έχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρότερης νόσου και κίνδυνο πρόωρου τοκετού. Πάντως, κατά τις δοκιμές εμβολιάστηκαν γυναίκες που διαπιστώθηκε μετά ότι ήταν έγκυες. Επίσης, καθησυχαστικά ήταν τα αποτελέσματα της δοκιμής του εμβολίου της Moderna σε πειραματόζωα.

Δεν είναι γνωστό πώς επηρεάζει το εμβόλιο τις γυναίκες που θηλάζουν βρέφη και τα ίδια τα παιδιά τους, αλλά δεν αναμένεται να έχει αρνητικά αποτελέσματα.