Lockdown - Παπαθανάσης: την Παρασκευή οι αποφάσεις για την αγορά

Ποιες προτάσεις είναι στο τραπέζι για το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Γιατί είναι κρίσιμη η ερχόμενη Παρασκευή.

Την Παρασκευή θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις της Επιτροπής Επιδημιολόγων για το άνοιγμα της αγοράς, ανέφερε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, σε συνέντευξή του στον Realfm, ενώ τόνισε πως υπάρχει πιθανότητα, αλλά δεν είναι σίγουρο να λειτουργήσουν τα καταστήματα και με ραντεβού.

«Εμείς στο υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε κατ' ουσίαν τα μέτρα και τους κανόνες που προτείνουμε στην επιτροπή, προκειμένου η επιτροπή να λάβει την απόφασή της, καθότι έχει το μοντέλο. Στο μοντέλο αυτό βάζει την κινητικότητα που δημιουργεί το καθετί. Έχουμε λοιπόν οριστικοποιήσει ότι την Παρασκευή η επιτροπή θα αποφασίσει, αφού λάβει υπόψη όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα και αυτά που έχουμε προτείνει εμείς ως πιθανή έναρξη της αγοράς, που είναι το click away, όπως αναφέρθηκε και χθες ο πρωθυπουργός», τόνισε ο κ. Παπαθανάσης και προσέθεσε:

«Μια πιθανότητα υπάρχει να δοθεί η δυνατότητα να λειτουργήσουν και με ραντεβού τα καταστήματα, αυτό δεν είναι σίγουρο όμως. Αυτές οι προτάσεις είναι στο τραπέζι. Το τι θα αποφασίσει η επιτροπή θα πρέπει να το περιμένουμε. Η Παρασκευή είναι η κρίσιμη ημέρα, και κάθε Παρασκευή οι προτάσεις κατατίθενται και από εκεί και πέρα γίνεται συζήτηση και στο τέλος καταλήγουν σε μια πρόταση, που τελικά ο πρωθυπουργός λαμβάνει την απόφαση που ανακοινώνεται στις 6:00 το απόγευμα από τον αρμόδιο υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας.

Πέραν του click away, συζητείται να λειτουργήσει η αγορά με ραντεβού εντός του καταστήματος. Πάντα όμως μιλάμε με ραντεβού. Και το click away είναι με ραντεβού και η είσοδος στο κατάστημα θα είναι με ραντεβού με την ίδια διαδικασία που είχαμε περιγράψει. Υπάρχει πρόβλεψη τι κινητικότητα θα δημιουργήσει το κάθε μέτρο που προστίθεται και οι ειδικοί θα αποφασίσουν ποιο μέτρο χωρά».

Ο κ. Παπαθανάσης επισήμανε ακόμη ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις μέσα σε βιομηχανικά πάρκα και στροφή παραγωγικών των επενδύσεων εντός βιομηχανικών πάρκων».