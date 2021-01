Κοινωνία

Ιερέας έκανε rapid test με… Θεία Κοινωνία – τι είπε στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Ιερέας από το Αγρίνιο παραδέχθηκε ότι κοινώνησε ασθενείς με κορονοϊό πριν μεταλάβει και ο ίδιος. Πώς εξήγησε την πράξη του μιλώντας στον ΑΝΤ1. ​