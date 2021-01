Life

Ντουμπάι: ο κορονοϊός ανέβαλε το greek party!

Δεν θα γίνει το μεγάλο ελληνικό πάρτι στο Ντουμπάι λόγω ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων.

Το greek party στο Ντουμπάι που ήταν προγραμματισμένο να γίνει την Παρασκευή ματαιώνεται προσωρινά λόγω… κορονοϊου.



Μετατίθεται για τις 29 του μηνός λόγω των αυξημένων κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες.

«Συμφωνήσαμε με τους διοργανωτές να αναβάλλουμε την ελληνική βραδιά, λόγω της αύξησης των κρουσμάτων και για να μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε το εμβόλιο, το οποίο είναι διαθέσιμο στα Εμιράτα», ανέφερε η γνωστή Ελληνίδα DJ Άντζελα Παντελή.

Το Ντουμπάι αποτελεί πόλο έλξης την περιόδο της πανδημίας, καθώς τα περιοριστικά μέτρα εκεί είναι ελάχιστα. Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και το τελευταίο 24ωρο ξεπέρασαν τα 3.000.



Στο Ντουμπάι τα ξενοδοχεία κατέγραψαν αύξηση της πληρότητας 74% μέσα σε ένα μήνα. Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της χώρας έχουν χορηγήσει μέχρι σήμερα πάνω από ένα εκατομμύριο δόσεις του εμβολίου κάτα του Covid-19