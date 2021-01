Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ελλάδα: γιαγιά 117 ετών έκανε το εμβόλιο

H κυρία Ελευθερία είναι η γηραιότερη γυναίκα που εμβολιάστηκε στην Ελλάδα.

(εικόνα αρχείου)

Η κυρία Ελευθερία, κέρδισε την "Ελευθερία" της χθες το μεσημέρι που εμβολιάστηκε για την Covid 19. Ήταν η ευχάριστη έκπληξη που περίμενε την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου που επισκέφτηκε τη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων στη Νέα Ιωνία.

Η Υφυπουργός πήγε στη δομή για να δει από κοντά τη διαδικασία και να μιλήσει τόσο με τους υπεύθυνους της Μονάδας Φροντίδας όσο και με τους φιλοξενούμενους. Ανάμεσά τους η κυρία Ελευθερία που γεννήθηκε στις 12/04/1903 στη Λευκάδα και περίμενε ανυπόμονα να εμβολιαστεί για να ξανασφίξει στην αγκαλιά της τα παιδιά της. Τόσο η γηραιότερη φιλοξενούμενη όσο και όλοι οι άλλοι ωφελούμενοι και το προσωπικό που εμβολιάστηκε δεν είχαν απολύτως καμία παρενέργεια. Η υπεύθυνη της δομής ενημέρωσε την Υφυπουργό ότι ο θεράπων ιατρός της μονάδας, έκρινε ότι η κατάσταση της υγείας της 117 ετών γιαγιάς της επέτρεπε να εμβολιαστεί όπως η ίδια το επιθυμούσε.

Τώρα η κυρία Ελευθερία περιμένει σε 20 ημέρες να κάνει τη δεύτερη δόση του εμβολίου που θα της επιτρέψει να συναντήσει σύντομα ξανά τα παιδιά της χωρίς κανένα κίνδυνο. Σύμφωνα με το βιβλίο Γκίνες η γηραιότερη γυναίκα στον κόσμο είναι μόλις 3 μήνες μεγαλύτερη από την κυρία Ελευθερία και ζει στην Ιαπωνία.

Οι εμβολιασμοί των ηλικιωμένων που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας συνεχίζονται. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να έχουν εμβολιαστεί περισσότερα από 4.500 άτομα από 75 δομές.