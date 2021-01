Κοινωνία

Μαρτυρία σοκ για την πτώση νεαρής γυναίκας στο κενό (βίντεο)

Μία νέα μαρτυρία έρχεται στο “φως” για την θανατηφόρα πτώση 22χρονης από μεγάλο ύψος την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.