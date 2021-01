Κοινωνία

Χειροπέδες στον “Εσκομπάρ” της Δυτικής Αττικής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πολυτελής ζωή και ο… θρόνος του Κολομβιανού ναρκέμπορου που ενέπνευσε τον συλληφθέντα στην επιχείρηση της αστυνομίας στο Ζεφύρι και στο Μενίδι.