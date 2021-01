Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος- ΠΟΥ: Η δεύτερη χρονιά της πανδημίας μπορεί να είναι χειρότερη

Δραματική προειδοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Η δεύτερη χρονιά της πανδημίας της Covid-19 ενδέχεται να είναι δυσκολότερη από την πρώτη, δεδομένου του πώς εξαπλώνεται ο νέος κορονοϊός, ιδίως στο βόρειο ημισφαίριο όπου κυκλοφορούν πιο μεταδοτικές παραλλαγές του, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Μπαίνοντας στη δεύτερη χρονιά, τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν χειρότερα, δεδομένου της δυναμικής της μετάδοσης», είπε ο Μάικ Ράιαν, υψηλόβαθμο στέλεχος του ΠΟΥ, σε μια διαδικτυακή εκδήλωση.

Στην τελευταία επιδημιολογική έκθεσή του, ο Οργανισμός σημείωσε ότι, μετά από δύο εβδομάδες κατά τις οποίες καταγράφονταν λιγότερα κρούσματα, την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκαν περίπου 5 εκατομμύρια νέες μολύνσεις.

«Μετά τις διακοπές (σ.σ. των Χριστουγέννων) σε ορισμένες χώρες η κατάσταση θα χειροτερεύσει πολύ προτού να καλυτερεύσει», σχολίασε η Αμερικανίδα επιδημιολόγος Μαρία Βαν Κέρκχοβ.