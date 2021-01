Οικονομία

Αποζημιώσεις στους πληγέντες από την κακοκαιρία

Τι αποφασίστηκε σε σύσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου.

Αποζημιώσεις στους παραγωγούς του Έβρου και της Ροδόπης, που επλήγησαν από την κακοκαιρία, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛΓΑ.

Ο υπουργός κ. Σπήλιος Λιβανός από χθες το απόγευμα επικοινώνησε με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστο Μέτιο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη του φαινομένου στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου και Ροδόπης.

Σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, είχε σύσκεψη με τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α. κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και αποφασίστηκαν τα εξής:

Οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και προσδιορισμός των πληττομένων καλλιεργειών, υφιστάμενων υποδομών και αποθηκευμένων προϊόντων με τη συνεργασία υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και ΕΛ.Γ.Α.

Κινητοποίηση του μηχανισμού του ΕΛΓΑ για την άμεση καταγραφή των επιπτώσεων των ισχυρών βροχοπτώσεων και των ζημιών τις οποίες προκάλεσαν στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου και Ροδόπης. Ο κ. Λιβανός έδωσε εντολή να καταβληθούν αποζημιώσεις, όπως ορίζει ο Κανονισμός του ΕΛ.Γ.Α. και να αποζημιωθούν οι παραγωγοί το συντομότερο.

Αντιστοίχως θα αποζημιωθούν μέσω των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων περιπτώσεις ζημιών σε αποθηκευμένα προϊόντα και εγκαταστάσεις υποδομών.

Το υποκατάστημα ΕΛΓΑ Αλεξανδρούπολης με επικεφαλής τον κ. Αθανάσιο Πανάγο και τα στελέχη κ. Πανταζή και κ. Τουσίδου από χθες επισκέπτονται τις πληγείσες περιοχές, οι οποίες υπέστησαν ζημιές για να οργανώσουν την διαδικασία του εκτιμητικού έργου και να υποβάλλουν έκθεση προς τις υπηρεσίες και το ΥΠΑΑΤ εντός της εβδομάδος.