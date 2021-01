Κόσμος

Πολιτική “θύελλα” στην Ιταλία

Ο Ρέντσι απέσυρε τους υπουργούς του από την κυβέρνηση. Τι θα κάνει ο Τζοζέπε Κόντε.

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στην Ιταλία, καθώς ο Ματέο Ρέντσι, επικεφαλής του κόμματος «Ζωντανή Ιταλία», ανακοίνωσε ότι αποσύρει τους δύο υπουργούς του που έχει στην κυβέρνηση.

Ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας, σε συνέντευξη Τύπου, ανακοίνωσε ότι αποσύρονται από την κυβέρνηση οι Τερέσα Μπελανόβα και Έλενα Μπονέτι, δηλώνοντας ότι «η κρίση στη χώρα είναι υπαρκτή εδώ και μήνες και δεν ξεκίνησε τώρα. Η Δημοκρατία δεν είναι ριάλιτι σόου», ενώ εξέφρασε τη στήριξή του προς τον πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα.

Ο Ματέο Ρέντσι, πάντως, πρόσθεσε οτι «οι παραιτήσεις αυτές στοχεύουν στο να ξεκαθαρίσει το τοπίο, και αν θέλουν να το πράξουν και οι άλλες δυνάμεις της κυβέρνησης, είναι κάτι εφικτό», αφήνοντας ανοικτό το παράθυρο για διάλογο με νέο πρόγραμμα.

Συμπλήρωσε, δε, ότι δεν θα συνεργαστεί με τις «δυνάμεις της αντιευρωπαϊκής και εθνικιστικής δεξιάς», αφήνοντας αιχμές για τον Ματέο Σαλβίνι, όμως προέβλεψε ότι η χώρα δεν θα οδηγηθεί σε εκλογές, καθώς «στο κοινοβούλιο υπάρχει η αναγκαία πλειοψηφία για να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση».

H κίνηση Ρέντσι έρχεται μία ημέρα μετά την έγκριση από την ιταλική κυβέρνηση του σχεδίου Κόντε για αξιοποίηση των 222 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταθερότητας, στη σκιά της δραματικής εξάπλωσης της πανδημίας στη χώρα.

Το μπαλάκι, πλέον, βρίσκεται στον πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε, ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει αν θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο, ψάχνοντας για νέες συμμαχίες, ή εάν θα επιδώσει την παραίτησή του στον πρόεδρο της χώρας Σέρτζιο Ματαρέλα.