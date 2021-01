Οικονομία

Δελλατόλας-Τσαπανίδου: προβληματισμός για το λιανεμπόριο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρέπει ή όχι να ανοίξουν τα καταστήματα με την μέθοδο του click away; Τι απαντούν Αντώνης Δελλατόλας και Πόπη Τσαπανίδου.