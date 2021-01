Αθλητικά

“Όρθιος” στην Τούμπα ο Ολυμπιακός

Μοιρασιά ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους “ερυθρόλευκους”, στο εξ αναβολής ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Με ισοπαλία έκλεισαν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός τις... διαφορές τους για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.

Ο Πορτογάλος προπονητής του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς ξεκίνησε με διάταξη 4-2-3-1 και όλα τα όπλα του, ενώ ο Πάμπλο Γκαρσία είχε εκπλήξεις στους πρώτους 11, έχοντας αφήσει εκτός τον Τζόλη και ξεκίνησε με τους Ουάρντα, Μουργκ και Κρμέντσικ.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο ματς και μόλις στο δεύτερο λεπτό έχασε ευκαιρία με τον Μουργκ, όταν έπειτα από γύρισμα του Σβαμπ, πλάσαρε από κοντά, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το δοκάρι του Ζοσέ Σα.

Ο Ολυμπιακός στην πρώτη του ευκαιρία στην αναμέτρηση, στο 14΄, έφτασε πολύ κοντά στο γκολ με τον Φορτούνη να βρίσκει μέσα στην περιοχή τον Εμβιλά, ο οποίος έκανε το σουτ, όμως, ο Πασχαλάκης έδιωξε και ο Γάλλος πήρε το ριμπάουντ, σούταρε ξανά και έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι. Στη συνέχεια, ο Καμαρά σούταρε δυνατά αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του δικεφάλου.

Από εκεί και έπειτα οι Πειραιώτες πήραν την κατοχή και στο 20΄ η εκτέλεση φάουλ του Ματιέ Βαλμπουενά, έκανε τον Πασχαλάκη να πέσει στην αριστερή του γωνία και να απομακρύνει.

Ο ΠΑΟΚ στο 28΄έφτασε κοντά στο να ανοίξει το σκορ με κεφαλιά του Ίνγκασον, έπειτα από φάουλ του Βιεϊρίνια, αλλά έδιωξε ο Σα σε κόρνερ. Στη συνέχεια της φάσης, ο Κρμέντσικ πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν σημάδεψε σωστά.

Οχτώ λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός απείλησε και αυτός από στημένη φάση, όταν στην απευθείας εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης με τα ακροδάχτυλα απομάκρυνε σε κόρνερ.

Η τελευταία σημαντική φάση στο πρώτο ημίχρονο σημειώθηκε στο 42' με τον Κρμέντσικ να κάνει την κεφαλιά μέσα από την περιοχή από γύρισμα του Σβαμπ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Ο ΠΑΟΚ, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο δεύτερο ξεκίνησε δυνατά και κατάφερε να προηγηθεί στο 51ο λεπτό με τον Ίνγκασον. Ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Ουάρντα πήρε την κεφαλιά με τον Σα να διώχνει, αλλά ο Ίνγκασον πήρε το ριμπάουντ και με δυνατό σουτ από πολύ κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να πάρει την κατοχή, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν πιο απειλητικός και στο 66' ο Μπα με εξαιρετικό τάκλιν στον Κρμέντσικ δεν έδωσε τη δυνατότητα στον Τσέχο να βγει απέναντι από τον Σα, ενώ τέσσερα λεπτά αργότερα το σουτ του Ουάρντα έξω από την περιοχή, πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι των ερυθρόλευκων.

Ο Πέδρο Μαρτίνς στο 71' άλλαξε διάταξη και προτίμησε το 4-4-2 βάζοντας στον αγωνιστικό χώρο τον Αχμέντ Χασάν στη θέση του Βαλμπουενά και δικαιώθηκε. Στο 77΄, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε από στημένη φάση. Ο Κώστας Φορτούνης εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μπα με καρφωτή κεφαλιά και άστοχη έξοδο του Πασχαλάκη, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τζόλης είχε φοβερό σουτ στο οριζόντιο δοκάρι. Μέχρι το τέλος του αγώνα δεν άλλαξε κάτι και ο Ολυμπιακός κράτησε τη διαφορά των 10 πόντων από τον ΠΑΟΚ στη βαθμολογία.

Οι συνθέσεις

ΠΑΟΚ (Πάμπλο Γκαρσία): Πασχαλάκης, Βιεϊρίνια, Ίνγκασον, Κρέσπο, Γιαννούλης, Ελ Καντουρί, Σβαμπ, Ζίβκοβιτς, Ουάρντα, Μουργκ (83' Τζόλης), Κρμέντσικ (69' Σβιντέρσκι).

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρτίνς): Σα, Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Καμαρά, Βαλμπουενά (71' Χασάν), Φορτούνης (82' Μπουχαλάκης), Βρουσάι (62' Ραντζέλοβιτς), Ελ Αραμπί (82' Μασούρας).