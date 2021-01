Πολιτική

Δένδιας: διερευνητικές με την Τουρκία μόνο για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πάντα έτοιμη και πρόθυμη να συμμετάσχει σε εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, αλλά με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Οι προτεραιότητες της πορτογαλικής προεδρίας της ΕΕ, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το μεταναστευτικό και η διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Αουγκούστο Σάντος Σίλβα, στη Λισαβόνα.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο κ. Δένδιας παρατήρησε πως η σημερινή του επίσκεψή έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Αντόνιο Κόστα, συνεχάρη τον Πορτογάλο ομόλογό του για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα του για τους επόμενους 6 μήνες, σημείωσε ότι έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο έργο, αλλά δήλωσε βέβαιος ότι θα τα πάει εξαιρετικά. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του.

Εστιάζοντας στην ατζέντα των συνομιλιών που είχε με τον Αουγκούστο Σάντος Σίλβα, ο κ. Δένδιας δήλωσε πως όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον Πορτογάλο ομόλογό του για τις τελευταίες εξελίξεις και ότι υπογράμμισε πως παρά τη σχετική ηρεμία τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση παραμένει πολύ ρευστή.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πάντα έτοιμη και πρόθυμη να συμμετάσχει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, αλλά με βάση το Διεθνές Δίκαιο και προκειμένου να συζητηθεί το μοναδικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, η οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και η υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Υπό αυτό το πρίσμα, σημείωσε, έπειτα από πρόσκληση της τουρκικής πλευράς, συμφωνήθηκε ότι θα διεξαγάγουμε τον επόμενο γύρο των διερευνητικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Ιανουαρίου. Στο σημείο αυτό, υπογράμμισε ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2020 κάλεσαν όχι μόνο για μια συνεχή αποκλιμάκωση για την επανάληψη των διερευνητικών συνομιλιών, αλλά και την ομαλή συνέχιση. «Συνεπώς, προσβλέπουμε σε μια εποικοδομητική στάση από την Τουρκία και αποχή από οποιαδήποτε πρόκληση από την πλευρά τους» επισήμανε περαιτέρω.

Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες της πορτογαλικής προεδρίας, ο υπουργός Εξωτερικών είπε πως ενημερώθηκε εκτενώς γι' αυτές από τον Πορτογάλο ομόλογό του και εξέφρασε την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας για τα βασικά ζητήματα που θα αντιμετωπιστούν σε αυτό το πλαίσιο. Ειδικότερα, σημείωσε πως η χώρα μας θα βοηθήσει την ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων με τις ΗΠΑ και εξέφρασε την εδραία πεποίθηση πως θα πρέπει να ενισχυθεί η σχέση της ΕΕ με την αναδυόμενη παγκόσμια δύναμη Ινδία, με τη φιλοξενία μιας ευρω-ινδικής συνόδου κορυφής. Στο σημείο αυτό, ανέφερε πως προσβλέπει να συναντηθεί με τον Ινδό ομόλογό του μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Προσέτι, είπε πως η Ελλάδα προσβλέπει στη Διάσκεψη Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αφρικής, τονίζοντας πως η χώρα μας επιδιώκει την ενίσχυση των σχέσεων με την αφρικανική ήπειρο. «Έχω επενδύσει σε αυτές τις προσπάθειες και θα συνεχίσω να το κάνω. Και ο ρόλος της Πορτογαλίας, ο οποίος έχει ειδικούς δεσμούς με την Αφρική, ειδικά με τις πορτογαλόφωνες χώρες, μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας» προσέθεσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Περαιτέρω, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών είχαν διεξοδική συζήτηση για το μεταναστευτικό. Ο κ. Δένδιας εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την υποστήριξη της Πορτογαλίας σε αυτό το ζήτημα. Με την αποδοχή της μετεγκατάστασης προσφύγων στην επικράτειά της, η Πορτογαλία έδωσε ένα εξαιρετικό παράδειγμα, καθώς επίσης και με τη συνεισφορά της στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ειδικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, επισήμανε πως η Ελλάδα, ως ένα κράτος πρώτης γραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητά ένα δίκαιο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου που θα διασφαλίσει μια σωστή και δίκαιη κατανομή του βάρους μεταξύ της οικογένειάς μας, των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, οι κ.κ. Δένδιας και Σίλβα συζήτησαν το ζήτημα της διαδικασίας διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων κοιτάζουν προς την Ευρώπη και πραγματοποιούν μεταρρυθμίσεις προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια, ανέφερε στη δήλωσή του ο κ. Δένδιας και τόνισε πως η θέση της Ελλάδας είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε την πόρτα ανοιχτή και να τους ενθαρρύνουμε, όσο μπορούμε, σε αυτό το δρόμο, σημειώνοντας ότι η αποτυχία δεν θα θέσει μόνο σε κίνδυνο τις μεταρρυθμίσεις, αλλά θα θέσει σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό πείραμα στο σύνολό του.