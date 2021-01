Παράξενα

“Ναι” από την ΕΕ στα έντομα προς... κατανάλωση!

Ποια σκουλήκια μπορούν να καταναλωθούν χωρίς κίνδυνο. Πότε αναμένεται να έρθουν στα... πιάτα των Ευρωπαίων.

Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την κατανάλωση τροφών που παράγονται από ένα είδος κολεοπτέρου, κάνοντας ένα πρώτο βήμα ώστε οι Βρυξέλλες να επιτρέψουν σε ένα έντομο να προσγειωθεί στα πιάτα των Ευρωπαίων.

Η EFSA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προνύμφες του σκώληκα των αλεύρων (tenebrio molitor) μπορούν να καταναλωθούν χωρίς κίνδυνο, «είτε με τη μορφή ολόκληρου, αποξηραμένου εντόμου, είτε σε μορφή σκόνης», κατόπιν αιτήματος που είχε υποβάλει η γαλλική εταιρεία εκτροφής εντόμων Agronutris.

Επειδή είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και ίνες, «η κατανάλωσή τους δεν παρουσιάζει κανένα μειονέκτημα στο διατροφικό πλάνο», επισημαίνουν οι ειδικοί. Θα πρέπει όμως να γίνουν επιπρόσθετες μελέτες αναφορικά με τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις.

Με βάση την εκτίμηση της EFSA, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει στις χώρες μέλη ένα σχέδιο απόφασης για να επιτραπεί η κυκλοφορία στην αγορά των αποξηραμένων σκωλήκων του αλεύρου και των παραγώγων τους. Ο τομέας ελπίζει ότι θα πάρει το οριστικό πράσινο φως μέχρι τα μέσα του 2021.

«Αυτή η πρώτη εκτίμηση των κινδύνων ενός εντόμου ως νέου τροφίμου μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την πρώτη έγκριση αυτού του είδους» στην ΕΕ, σημείωσε ο Ερμόλαος Βερβέρης, ο επιστημονικός υπεύθυνος της υπηρεσίας της EFSA που έκανε τη μελέτη. «Η εκτίμησή μας είναι ένα αποφασιστικό στάδιο (…) για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των καταναλωτών», πρόσθεσε.

Η EFSA, που εδρεύει στην Πάρμα της Ιταλίας, εξετάζει επίσης την περίπτωση των γρύλων και των ακρίδων για να διαπιστώσει αν είναι έντομα κατάλληλα προς κατανάλωση. Υπολογίζεται ότι περίπου χίλια είδη εντόμων καταναλώνονται στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Όμως στην ΕΕ, τα εκτροφεία εντόμων (παράγουν μερικές χιλιάδες τόνους ετησίως) παράγουν αποκλειστικά ζωοτροφές, κατά κύριο λόγο για τα ψάρια.

Σύμφωνα με το IPIFF, το ευρωπαϊκό συνδικάτο παραγωγών εντόμων, τα έντομα μπορούν να καταναλωθούν βραστά ή τηγανητά, αποξηραμένα ή καπνιστά, ή να γίνουν σκόνη (αλεύρι) για την παρασκευή γλυκών, μπισκότων και άλλων ειδών.