Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν: Πράσινο “πάρτι” στο ΟΑΚΑ

Έβγαλε αντίδραση το "Τριφύλλι", μετά τις τρεις σερί ήττες στην Euroleague.

«Πράσινο» σόου στο τελευταίο παιχνίδι πριν από την έλευση του Όντεντ Κάτας στην Αθήνα!

Το «τριφύλλι» πήρε άριστα απέναντι στη Βιλερμπάν (88-71) παρά την απουσία του Ιωάννη Παπαπέτρου και έδωσε τέλος στο σερί των τριών ηττών στην Euroleague με εμφατικό τρόπο. Με την νίκη αυτή ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 6-12 και πλέον ετοιμάζεται για το ματς της Πόλης με τη Φενέρ (15/1). Από την άλλη, η Βιλερμπάν υποχώρησε στο 5-13.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς ήταν απολαυστικός για άλλη μια φορά και σημείωσε 33 πόντους με 6/7 δίποντα, 5/10 τρίποντα και 6/6 βολές. Επίσης, κατέβασε 5 ριμπάουντ και έδωσε 6 ασίστ. Ο «Νέντο», όμως, δεν ήταν... μόνος αυτή τη φορά. Ο Σέρβος γκαρντ είχε άξιους συμπαραστάτες τους εξαιρετικούς Γιώργο Παπαγιάννη (career high με 18 πόντους), Ντίνο Μήτογλου (11π., 9ρ.) και Χάουαρντ Σαντ Ρος (7π., 7ασ.). Πρώτοι σκόρερ των ηττημένων ήταν οι Νόρις Κόουλ (15π.) - Ντέιβιντ Λάιτι (13π.).

Οι πρωταθλητές Ελλάδας μάζεψαν τα ριμπάουντ, μοίρασαν 23 ασίστ, έβγαλαν αντίδραση και έπαιξαν σκληρή άμυνα στην επανάληψη. Έτσι, η αντίδρασή τους ήταν η κατάλληλη, για το... καλωσόρισμα στον Κάτας.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 45-42, 70-60, 88-71