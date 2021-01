Κοινωνία

Λαχαναγορά Ρέντη: μαχαίρωσαν νεαρό για ένα κινητό!

Αιματηρή ληστεία με θύμα έναν 28χρονο. Το χρονικό της άγριας επίθεσης.

Επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο από δύο ομοεθνείς του, δέχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 11/01 στη Λαχαναγορά του Ρέντη, 28χρονος Αιγύπτιος.

Οι δράστες κατάφεραν και απέσπασαν από το θύμα ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ ο 28χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες ακινητοποίησαν το θύμα και του ζήτησαν να τους δώσει χρήματα. Ο 28χρονος αντιστάθηκε, με αποτέλεσμα να του επιτεθούν, να τον τραυματίσουν με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, και να του αποσπάσουν το κινητό τηλέφωνο.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών.