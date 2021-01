Κόσμος

Παραπομπή Τραμπ στη Γερουσία με το ερώτημα της καθαίρεσης

Ο Τραμπ έγινε ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που παραπέμπεται δύο φορές.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε, όπως ήταν αναμενόμενο, την παραπομπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε δίκη στη Γερουσία με την κατηγορία της υποκίνησης στάσης, ακριβώς μία εβδομάδα μετά την εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Με ψήφους 232 υπέρ έναντι 197 κατά, ο Τραμπ γίνεται ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που παραπέμπεται δύο φορές. Δέκα Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν υπέρ της παραπομπής.

Μοιάζει πάντως απίθανο η παραπομπή αυτή σε δίκη στη Γερουσία να οδηγήσει στην καθαίρεση του Τραμπ προτού να λήξει η θητεία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου. Ο Δημοκρατικός, εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρόκειται να ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου.

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, απέρριψε τις εκκλήσεις των Δημοκρατικών να συγκαλέσει εκτάκτως το Σώμα για να ξεκινήσει αμέσως η δίκη. Στην περίπτωση που ο Τραμπ καταδικαστεί για υποκίνηση στάσης, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η Γερουσία να του απαγορεύσει να διεκδικήσει ξανά οποιοδήποτε αξίωμα.

Την ίδια ώρα, η Εθνοφρουρά παρακολουθεί στενά επί 24ώρου βάσης το αμερικανικό Καπιτώλιο, μετά τις βίαιες ταραχές της περασμένης εβδομάδας και μέλη της, εκτός υπηρεσίας, κοιμήθηκαν στους διαδρόμους και κάτω από την προτομή του στρατηγού Τζορτζ Ουάσιγκτον. Η παρουσία της Εθνοφρουράς είναι ισχυρή και τα μέλη της, ντυμένα με στολές παραλλαγής και κρατώντας τουφέκια, φυλάσσουν το εξωτερικό του κτιρίου, ενώ άλλα στοιχίζονται στους διαδρόμους του Καπιτωλίου.

Αν και οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί εντός και εκτός του Κογκρέσου από τουλάχιστον την περασμένη Παρασκευή, πιο πριν δεν ήταν οπλισμένοι με τουφέκια. Τώρα, ορισμένοι από τους 20.000 στρατιώτες της Εθνοφρουράς, που διατάχθηκαν να πάνε στην Ουάσιγκτον για να προστατεύσουν την πόλη πριν από την ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν, στις 20 Ιανουαρίου, κυκλοφορούν με το όπλο στο χέρι. Ασπίδες και μάσκες αερίου στοιβάζονται στους διαδρόμους. Επιπλέον, μια νέα περίφραξη και άλλα μέτρα ασφαλείας έχουν εγκατασταθεί περιμετρικά του κτιρίου. Ένας φράκτης ύψους 2 μέτρων έχει υψωθεί περιμετρικά του Καπιτωλίου και μεταλλικά κιγκλιδώματα έχουν τοποθετηθεί.

«Η επίθεση στο Καπιτώλιο ήταν μια βίαιη εξέγερση που οδήγησε στο να χυθεί αμερικανικό αίμα», δήλωσε ο βουλευτής Χακίμ Τζέφρις, ένας Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη. «Και για αυτόν τον λόγο ελήφθησαν έκτακτα μέτρα ασφαλείας». «Αστυνομικοί ξυλοκοπήθηκαν βίαια. Οι δράστες ήθελαν να δολοφονήσουν τη Νάνσι Πελόζι, να κρεμάσουν τον Μάικ Πενς και να κυνηγήσουν τα μέλη του Κογκρέσου. Αυτό είναι εξέγερση. Αυτό είναι ανταρσία. Αυτό είναι ανομία», επισήμανε ο Τζέφρις.

Στρατιώτες της Εθνοφρουράς χρησιμοποιήθηκαν συχνά τον περασμένο χρόνο από τις πολιτείες για να βοηθήσουν τις δυνάμεις επιβολής του νόμου να καταστείλουν διαδηλώσεις. Εντούτοις, η απόφαση να οπλοφορούν καταδεικνύει τους φόβους για την απειλή νέων βίαιων ταραχών στο διάστημα πριν από την ορκωμοσία Μπάιντεν.