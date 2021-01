Κόσμος

Κορονοϊός – Κίνα: Πρώτος θάνατος μετά από οκτώ μήνες

Οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να εξαλείψουν νέες εστίες της πανδημίας που ως τώρα θεωρείτο ότι είχαν θέσει υπό έλεγχο.

Το κινεζικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε σήμερα τον πρώτο θάνατο εξαιτίας της COVID-19 έπειτα από οκτώ μήνες στην ηπειρωτική Κίνα, καθώς οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν να εξαλείψουν νέες εστίες της πανδημίας που ως τώρα θεωρείτο ότι είχαν θέσει υπό έλεγχο.

Ο θάνατος ασθενούς σημειώθηκε στην επαρχία Χεμπέι, διευκρίνισε η Εθνική Επιτροπή Υγείας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σε αυτή την επαρχία, πολλές πόλεις έχουν τεθεί το τελευταίο διάστημα σε αυστηρό lockdown μετά την επιβεβαίωση δεκάδων μολύνσεων.

Ο προηγούμενος θάνατος εξαιτίας της πανδημίας είχε ανακοινωθεί στην ηπειρωτική Κίνα τον Μάιο του 2020.

Το υπουργείο Υγείας έκανε εξάλλου λόγο για 138 επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2, από 115 την προηγουμένη, με 124 να οφείλονται σε μετάδοση στην κοινότητα, τα 81 στη Χεμπέι.

Ο αριθμός των ασυμπτωματικών φορέων του ιού, που δεν συμπεριλαμβάνονται από το υπουργείο στα επιβεβαιωμένα κρούσματα, αυξήθηκε σε 78 από 38 μία ημέρα νωρίτερα.

Στα κινεζικά νοσοκομεία νοσηλεύονται 885 ασθενείς με την COVID-19, οι 24 σε σοβαρή ως κρίσιμη κατάσταση, πάντα σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Υγείας.

Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού ανέρχεται πλέον σε 4.635 νεκρούς επί συνόλου 87.844 μολύνσεων.