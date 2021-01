Αθλητικά

Κύπελλο Γερμανίας: Ο Γκέλιος “σταμάτησε” τη Μπάγερν Μονάχου

“Βόμβα μεγατόνων” ο αποκλεισμός των Βαυαρών από την Χολστάιν Κίελ, ομάδα της 2ης εθνικής κατηγορίας.

Γίνονται... θαύματα στις μέρες μας; Η Χολστάιν Κίελ, ομάδα που βρίσκεται στη 2η θέση της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας και παλεύει για να κερδίσει την άνοδό της στην Bundesliga, απέκλεισε στα πέναλτι τη Μπάγερν Μονάχου, με συνολικό σκορ 8-7 και την άφησε εκτός του 3ου γύρου του γερμανικού Κυπέλλου!

Με “ήρωα” έναν Έλληνα ομογενή, τον 28χρονο τερματοφύλακα, Ιωάννη Γκέλιο, ο οποίος απέκρουσε το κρίσιμο πέναλτι κι έδωσε μία “μυθική” πρόκριση στην ομάδα του!

Η κάτοχος του περυσινού τροπαίου (είχε κάνει το τρεμπλ, κατακτώντας παράλληλα το πρωτάθλημα και το Champions League), παρατάχθηκε με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή της και το... πλήρωσε ακριβά.

Η Μπάγερν προηγήθηκε δύο φορές με τα γκολ των Γκνάμπρι (14') και Σανέ (48'), όμως η Χολστάιν είχε ισάριθμες “απαντήσεις” με τους Μπάρτελες (37') και Βαλ (στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων), οδηγώντας τον αγώνα στην παράταση κι ακολούθως στη “ρώσικη ρουλέτα” των πέναλτι.

Εκεί οι γηπεδούχοι ευστόχησαν και στις 6 εκτελέσεις τους απέναντι στον Νόιερ (Βαλ, Αρσλάν, Σέρα, Γιά-Σουνγκ, Χάουπτμαν, Μπάρτελς) η Μπάγερν ήταν εύστοχη μέχρι και το 5ο πέναλτι (Λεβαντόφσκι, Κίμιχ, Μίλερ, Αλάμπα, Ντούγκλας Κόστα), όμως στο 6ο χτύπημα ο Ρόκα δεν κατάφερε να νικήσει τον 28χρονο Γκέλιο και οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν μία τεράστια πρόκριση!