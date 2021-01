Κοινωνία

Βίντεο ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό σταθμάρχη του μετρό από αρνητές μάσκας

Άγρια επίθεση δέχθηκε ο υπεύθυνος σταθμού της ΣΤΑΣΥ από δυο νεαρούς. Σοκάρουν οι εικόνες.

Το φως της δημοσιότητας είδε ένα βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό του εργαζομένου της ΣΤΑΣΥ από αρνητές της μάσκας.



Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Ιανουαρίου 2021, όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής από την Ανθούπολη προς την Ομόνοια, ο εν λόγω εργαζόμενος ζήτησε από δύο νεαρούς επιβάτες να φορέσουν τη μάσκα τους και στον έναν εξ αυτών να κατεβάσει τα πόδια του από το κάθισμα.



Οι δύο νεαροί αρχικά επιτέθηκαν φραστικά στον υπεύθυνο σταθμού της ΣΤΑΣΥ, ενώ στη συνέχεια και αφού αυτός αποβιβάστηκε στην Ομόνοια τον ακολούθησαν και στην αποβάθρα του σταθμού τον γρονθοκόπησαν με βιαιότητα , ενώ τον χτύπησαν με κλωτσιές και σε διάφορα άλλα σημεία του σώματός του.



Το θύμα με πόνους στο πρόσωπο και το σώμα του μεταφέρθηκε σε χώρο του σταθμού, απ΄ όπου τον παρέλαβε μετά από λίγο το ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο, ενώ οι δράστες διέφυγαν.



Έρευνα για το περιστατικό και τον εντοπισμό των δραστών διενεργεί η Ελληνική Αστυνομία, ενώ η ΣΤΑΣΥ, που καταδικάζει απερίφραστα και με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση, τονίζει ότι θα συμβάλλει με κάθε μέσο και κάθε τρόπο στην αστυνομική έρευνα, ώστε να εντοπιστούν οι δράστες και να τους καταλογιστούν οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

Για το περιστατικό μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο πρόεδρος Σταθμαρχών της ΣΤΑΣΥ, Λεωνίδας Γεωργόπουλος: