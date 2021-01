Κοινωνία

Μετρό: κλείνει σταθμός με εντολή της Αστυνομίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκέντρωση φοιτητών που διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο για την πανεπιστημιακή αστυνομία και τις αλλαγές στην εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Κλειστός θα παραμείνει με εντολή της Αστυνομίας από τις 10.00 το πρωί σήμερα ο σταθμός Πανεπιστήμιο του Μετρό λόγω συγκέντρωσης φοιτητών στα Προπύλαια.

Φοιτητικοί σύλλογοι έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας αντιδρώντας στις προωθούμενες ριζικές αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια στους χώρους των πανεπιστημίων.

Χθες Τετάρτη, παρουσιάστηκε από την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, το νομοσχέδιο για την πανεπιστημιακή αστυνομία και τις αλλαγές στην εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Το σχετικό νομοσχέδιο αναρτήθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr και περιλαμβάνει συνολικά 31 άρθρα.