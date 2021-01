Πολιτική

Γεννηματά στον ΑΝΤ1: Δεν “έφαγα” τον Λοβέρδο - Δεχόμαστε πόλεμο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Πονάει” την Κυβέρνηση η ουσιαστική κριτική που της ασκούμε, τόνισε η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ. Τι είπε για τη διαχείριση της πανδημίας, το lockdown και τα εμβόλια.

«Ασκούμε κριτική στην Κυβέρνηση η οποία εντείνεται όσο εντείνονται τα προβλήματα», τόνισε η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

«Έχουμε αντιμετωπίσει μία σειρά προβλημάτων», είπε η κ. Γεννηματά, αναφερόμενη στην οργάνωση για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, που «πληρώσαμε με απώλειες ανθρώπινων ζωών και επιπτώσεις στην οικονομία».

Επικαλούμενη σχετικά στοιχεία, που δείχνουν ότι «είναι αδύνατον να φτάσουμε στον στόχο των 20.000 εμβολιασμών την ημέρα για τον εμβολιασμό», η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ υποστήριξε πως είναι λάθος να οργανώνονται όλα μέσα από τα νοσοκομεία και σημείωσε πως από την αρχή έθεσε ερωτήματα για τη συνεννόηση με την ΕΕ όσον αφορά στον αριθμό των εμβολίων.

Επανήλθε στο θέμα των στοιχείων για τα κρούσματα και των πολλαπλών μητρώων, φέρνοντας ως παράδειγμα τις καταγγελίες από την Κοζάνη πως κρούσματα δηλώνονται με 15 και 20 ημέρες καθυστέρηση. Και υπογράμμισε πως οι επιστημονικοί φορείς πρέπει να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία και χρειάζεται διαφάνεια προκειμένου να οικοδομηθεί μία σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Αναφορικά με το άνοιγμα των δραστηριοτήτων, η κ. Γεννηματά είπε πως «Εμείς θέλουμε να ανοίξει η οικονομική και κοινωνική ζωή, αλλά αυτό να γίνει με ασφάλεια» και επέκρινε την Κυβέρνηση για επικοινωνιακό “αλαλούμ” με προσδοκίες που εκφράστηκαν και διαψεύστηκαν στην πορεία.

«Δεν έφαγα κανέναν Λοβέρδο - Αξιοποιώ όλα τα στελέχη»

Σε ό,τι αφορά την καθαίρεση του Ανδρέα Λοβέρδου από τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του Κινήματος Αλλαγής, η Φώφη Γεννηματά τόνισε πως «Δεν “έφαγα” κανέναν Λοβέρδο» και συμπλήρωσε πως αξιοποιεί όλα τα στελέχη του Κινήματος.

«5,5 χρόνια ήταν αρκετά ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος», είπε και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως Σκανδαλίδης και Κατρίνης θα εκφράσουν με τον καλύτερο τρόπο την αντιπολιτευτική γραμμή του ΚΙΝΑΛ.

Ερωτηθείσα για το αν είδε τον Ανδρέα Λοβέρδο ως πιθανό αντίπαλο που φιλοδοξεί να διεκδικήσει την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής και υπό αυτό το πρίσμα έλαβε την απόφαση, απάντησε «ποτέ δεν λειτούργησα με τέτοια μέτρα και σταθμά μικρότητας».

Η Φώφη Γεννηματά υποστήριξε πως τα εσωκομματικά θα μας απασχολήσουν πολύ αργότερα και υποστήριξε πως το ΚΙΝΑΛ δέχεται “πόλεμο”, αφήνοντας αιχμές κατά του Μεγάρου Μαξίμου που ενοχλείται – όπως είπε – από τον τεκμηριωμένο λόγο και την ουσιαστική κριτική.

«Δεν υπάρχει Κίνημα Αλλαγής που να κοιτάζει μία προς τον ΣΥΡΙΖΑ και μία προς τη ΝΔ», ξεκαθάρισε και πρόσθεσε πως το ΚΙΝΑΛ κοιτάζει μπροστά και διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις.