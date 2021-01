Life

Κώστας Λεφάκης: Είχα προβλέψει την πανδημία από το 1998 (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο γνωστός αστρολόγος κάνει τη δική του εκτίμηση για την εξέλιξη της κατάστασης σε παγκόσμιο επίπεδο και δίνει συμβουλές σε όλα τα ζώδια για το 2021.