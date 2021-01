Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: έκτακτα μέτρα λόγω κακοκαιρίας για τους άστεγους

Ποιοι χώροι θα ανοίξουν για όσους έχουν ανάγκη και που θα πραγματοποιούνται και rapid test. Οι ομάδες του “Street Work” θα βρίσκονται όλο το εικοσιτετράωρο στους δρόμους της πόλης.

«Σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία των αστέγων της πόλης τόσο από την επερχόμενη κακοκαιρία όσο και από την πανδημία, βρίσκεται ολόκληρος ο μηχανισμός του Δήμου Αθηναίων», όπως επισημαίνεται στη σχετική ενημέρωση.

Στο δελτίο Τύπου του δήμου Αθηναίων, αναφέρονται τα εξής:

Σε μία προσπάθεια να μη μείνει κανένας μόνος του υπό τις καιρικές συνθήκες για τις οποίες προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει δομές και χώρους όπου οι άστεγοι μπορούν να φιλοξενηθούν, να ζεσταθούν, να έχουν γεύματα και να προστατευθούν.

Παράλληλα, οι ομάδες του “Street Work” θα βρίσκονται όλο το εικοσιτετράωρο στους δρόμους της πόλης, για να προσφέρουν βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη.

Από την Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, και για όσο επικρατήσουν οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες-παγετός, ανοίγουν σε 24ωρη βάση οι εξής χώροι.

Το Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου (Αχαρνών 3), στου οποίου τις σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι άστεγοι μπορούν να βρουν ένα ζεστό κρεβάτι το βράδυ αλλά και να διαμείνουν ολόκληρη την ημέρα. Όλοι όσοι φιλοξενηθούν στο Πολυδύναμο Κέντρο, θα υποβληθούν σε RapidTest.

To Πολιτιστικό Κέντρο Γκράβας (Ταϋγέτου 60 – τηλ: 210.2011151) όπου οι συμπολίτες μας μπορούν να λάβουν έτοιμα γεύματα, κουβέρτες και ό,τι άλλο χρειαστούν από το προσωπικό του Δήμου. Κατά την είσοδο στο χώρο, πραγματοποιείται RapidTest.

To Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ – Ρουφ (Πειραιώς και Εχελιδών 69 – τηλ: 210.3421260) όπου όλοι όσοι έχουν ανάγκη, μπορούν να βρουν έναν καθαρό και αξιοπρεπή χώρο με γεύματα και κουβέρτες. Και στον συγκεκριμένο χώρο, κατά την είσοδο, θα πραγματοποιούνται RapidTest.

Σε 24ωρη λειτουργία τίθεται και το τηλεφωνικό κέντρο του Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (210-5246515) για να δέχεται τηλεφωνικές αναφορές από πολίτες για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι που χρειάζονται βοήθεια. Αναφορές για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι μπορούν να γίνονται επίσης στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 και στο 210.5277000.