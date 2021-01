Life

Τζένιφερ Λόπεζ: “Κολάζει” ως γυμνός άγγελος στο νέο βίντεο κλιπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστατώνει τον ανδρικό πληθυσμό η καλλίγραμμη τραγουδίστρια, παρουσιάζοντας τη νέα επιτυχία “In the morning”.

“Απογειώνει” τις αισθήσεις η 51χρονη Τζένιφερ Λόπεζ στο νέο βίντεο κλιπ της, καθώς εμφανίζεται ολόγυμνη με φτερά αγγέλου.

Το πολυαναμενόμενο βίντεο κλιπ για το τραγούδι “In the Morning” είδε πριν από λίγες ώρες το φως της δημοσιότητας και προκάλεσε ενθουσιώδεις αντιδράσεις.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για το βίντεο κλιπ. Αποτελεί έναν συμβολισμό για τη σκοτεινή μονόπλευρη σχέση και τη συνειδητοποίηση ότι δεν μπορείς να αλλάξεις τους άλλους, παρά μόνο τον εαυτό σου» εξήγησε η Λατίνα σούπερ σταρ σε ανάρτησή της στο Instagram.