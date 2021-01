Κοινωνία

Κατασκοπεία στην Ρόδο: Στοιχεία “φωτιά” στα κινητά των κατηγορουμένων

Τα μηνύματα, οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο και οι μεταξύ τους συνομιλίες. Η εισήγηση της εισαγγελέως για το αίτημα του 35χρονου.

Σημαντικά στοιχεία τα οποία διαψεύδουν ουσιωδώς τα όσα αφηγήθηκαν στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι για κατασκοπεία και συγκεκριμένα ο 35χρονος γραμματέας του Τουρκικού Προξενείου στη Ρόδο και ο 52χρονος πρώην μάγειρας του πλοίου «Ε/Γ – Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ» περιλαμβάνονται σε έκθεση του Τμήματος Ψηφιακών Πειστηρίων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μετά την επεξεργασία των δύο smartphone κινητών των δύο κατηγορούμενων.

H έκθεση περιλαμβάνει συντριπτικά στοιχεία τα οποία μάλιστα είναι δειγματοληπτικά εκείνων που συγκέντρωσε η Δ.Ε.Ε..



Πιο συγκεκριμένα κατά την εργαστηριακή εξέταση των δύο συσκευών τύπου smartphone των κατηγορούμενων εντοπίστηκαν γραπτά μηνύματα «SMS», επαφές, το ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο, το ιστορικό κλήσεων, συνδέσεις με ασύρματη τεχνολογία «wifi» και «bluetooth», μεταφορτώσεις «downloads» αρχείων, καταχωρήσεις ημερολογίου, η δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ιστορικό συνομιλιών, των εφαρμογών «facebook» και «whatsapp», στοιχεία λογαριασμών χρήστη, κωδικοί πρόσβασης κ.α.



Στο κινητό του 35χρονου βρέθηκαν μεταξύ άλλων 98 «SMS», 7332 κλησεις, 423 μεταφορτώσεις «downloads» αρχείων, 15 καταχωρήσεις ημερολογίου, 91 αρχεία κειμένου, 33 αρχεία εικόνας και 442 αρχεία ήχου και στο κινητό του 52χρονου 213 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), 900 σύντομα γραπτά μηνύματα, τύπου «SMS», 429 αναζητούμενοι όροι στο διαδίκτυο, 1146 αναγνωριστικά ασυρμάτων δικτύων, 96 εγγραφές αυτόματης συμπλήρωσης, το ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο, 1404 κλήσεις, 98 μεταφορτώσεις (downloads) αρχείων, 29 λογαριασμοί χρηστών, δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ιστορικό συνομιλιών, των εφαρμογών «facebook messenger», «native messages», «twitter», «viber» και «whatsapp», 3533 τοποθεσίες, ιστορικό συνομιλιών των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων «ΒiP» και «treema», 342 αρχεία κειμένου, 623 αρχεία εικόνας και 7 αρχεία ήχου.



Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από το ιστορικό περιήγησης στο διαδίκτυο του 52χρονου προκύπτει ότι επισκεπτόταν την σελίδα του Πολεμικού Ναυτικού και προέβαινε σε καταγραφή των χαρακτηριστικών του στόλου, όπως παρουσιάζεται εκεί, προκειμένου να προβαίνει σε αντιπαραβολή με τα όσα είχε καταγράψει ο ίδιος!



Βρέθηκε πλήθος μεταξύ τους συνομιλιών με μηνύματα στα τούρκικα κυρίως σε διάφορες εφαρμογές επικοινωνίας. Βρέθηκαν επίσης φωτογραφίες πολεμικών πλοίων και πλοίου της Frontex στο κινητό που ανήκει στον 35χρονο γραμματέα του Τουρκικού Προξενείου. Σε ό,τι αφορά τα μηνύματα που αντάλλασσαν εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει μήνυμα που αντήλλαξαν την 07.55 ώρα της 3ης Νοεμβρίου 2020:



52χρονος: «Το σκάφος P32 δεν είναι ορατό στο σημείο. Είναι σωστός ο αριθμός;»

35χρονος: «Δεν φαίνεται εντελώς επειδή είναι σκοτεινά».



Ο 52χρονος χρησιμοποιώντας τη συσκευή κινητού τηλεφώνου του, περιηγείτο στο διαδίκτυο τουλάχιστον από την 09:48 ώρα της ίδιας ημέρας στην επίσημη ιστοσελίδα του Πολεμικού Ναυτικού προφανώς αναζητώντας το προαναφερόμενο σκάφος.

Οπως έγραψε και χθες η «δημοκρατική», προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020 συνομίλησαν μεταξύ τους 61 φορές, ενώ σε 4 συνομιλίες τους και σε ένα μήνυμα (sms) η τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποιείται από κεραία που βρίσκεται στο Καστελλόριζο! Αποστέλλουν 9 SMS μεταξύ τους και κάνουν καθημερινή χρήση υπηρεσίας δεδομένων και πιθανόν να συνομιλούν και να αποστέλλουν μηνύματα μεταξύ τους με την χρήση διάφορων εφαρμογών.

Η εισήγηση της εισαγγελέως για το αίτημα του 35χρονου

Να απορριφθεί η αίτηση του κατηγορούμενου για κατασκοπεία 35χρονου γραμματέα του Τουρκικού Προξενείου στη Ρόδο, προσωρινά κρατούμενου στις φυλακές του Ναυπλίου για την αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με περιοριστικούς όρους εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Ρόδου η Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου.



Οπως έγραψε η «δημοκρατική», ο 52χρονος συγκατηγορούμενός του, πρώην μάγειρας του πλοίου «Ε/Γ – Ο/Γ ΣΤΑΥΡΟΣ», προτίθεται να υποβάλει όμοιο αίτημα στην τακτική Ανακρίτρια Ρόδου.



Οπως αναφέρεται στην εισήγηση της Εισαγγελέως, μέσω τηλεφωνικών επικοινωνιών, γραπτών μηνυμάτων χρησιμοποιώντας την εφαρμογή what’s up αλλά και με συναντήσεις (τουλάχιστον τρεις) ο 52χρονος ενημέρωσε τον 35χρονο σχετικά με τις ακριβείς θέσεις των ελληνικών πολεμικών πλοίων στο νησί, τον ακριβή αριθμό αυτών, τους αριθμούς που έφεραν στην πλώρη τους καθώς και τον αριθμό των στρατιωτών που μεταφέρονταν ανά δρομολόγιο του ανωτέρω πλοίου στη στρατιωτική μονάδα του νησιού.



Τα ανωτέρω στοιχεία ήταν προσιτά στον 52χρονο, ενώ τονίζεται ότι διέθετε κιάλια, τα οποία βρέθηκαν στην καμπίνα του και τα οποία τον βοηθούσαν να εντοπίσει τα ελληνικά πολεμικά πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή δεδομένου ότι είχε επέλθει κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τον Ιούλιο του 2020 η οποία διήρκεσε ως τις 29 Νοεμβρίου 2020 εξαιτίας της εκδοθείσας τουρκικής προαναγγελίας (NAVTEX) για εκτέλεση σεισμογραφικών ερευνών από το πλοίο ORUC REIS σε περιοχή νοτιοανατολικά του συμπλέγματος της Μεγίστης, εντός της μη οριοθετημένης ελληνικής υφαλοκρηπίδας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να αναπτύξει ισχυρές ναυτικές δυνάμεις σε ολόκληρο τον Αιγαιακό χώρο και οι ένοπλες δυνάμεις να βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής.



Τα ανωτέρω στοιχεία, λεπτομέρειες των οποίων είχε ζητήσει ο προσφεύγων από τον συγκατηγορούμενό του, προώθησε ο ίδιος σε άγνωστα άτομα στην Τουρκία εκμεταλλευόμενος τη γνώση της Τουρκικής γλώσσας καθώς και την εργασία του στο Προξενείο ως γραμματέας.



Επιπλέον, προκειμένου να δημιουργήσει δίκτυο κατασκοπείας στη συγκεκριμένη περιοχή ο προσφεύγων ζήτησε από τον συγκατηγορούμενό του πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη άλλων Ελλήνων Μουσουλμάνων οι οποίοι να δούλευαν σε άλλα πλοία τα οποία προσεγγίζουν το Καστελλόριζο.



Η Εισαγγελέας επισημαίνει δε ότι εκ του γεγονότος ότι αμφότεροι υπηρέτησαν στον ελληνικό στρατό προκύπτει ότι γνωρίζουν πολύ καλά τη σημαντικότητα των πληροφοριών που επιχειρούσαν να περισυλλέξουν αφού οι πληροφορίες αυτές δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό αλλά μόνο στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και δίνουν τη δυνατότητα στον εχθρό να σχεδιάσει βάσει γνωστών πλέον σε αυτόν στοιχείων τον τρόπο και τα απαιτούμενα μέσα για την κατάληψη συγκεκριμένης περιοχής χωρίς να αιφνιδιαστεί αντιμετωπίζοντας άγνωστη στρατιωτική δύναμη. Δεδομένου δε ότι ο προσφεύγων χρησιμοποίησε τεχνολογικά μέσα για την απόκτηση και μετάδοση των πληροφοριών, εργάζεται σε χώρο (Τουρκικό Προξενείο), ο οποίος δεν μπορεί να ελεγχθεί από την ελληνική πολιτεία και μάλιστα προσφέρει υπηρεσίες στη χώρα για την οποία περισυνέλεξε επανειλημμένα πληροφορίες για την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας, πιθανόν εκμεταλλευόμενος το χώρο αυτόν, έχει στενούς δεσμούς με την Τουρκία και μιλά άπταιστα την Τουρκική, η Εισαγγελέας έκρινε ότι κανένα άλλο δικονομικό μέσο δεν είναι ικανό να τον αποτρέψει από την τέλεση νέων πράξεων στο μέλλον αλλά και από το να επιχειρήσει να καταφύγει στην Τουρκία προκειμένου να αποφύγει τις ποινικές συνέπειες των ανωτέρω πράξεων του.

Πηγή: dimokratiki.gr