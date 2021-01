Αθλητικά

ΝΒΑ: πήραν μπροστά τα “Ελάφια” – triple double ο Αντετοκούνμπο

Οι Πίστονς ήταν το τελευταίο «θύμα» των Μπακς, που δείχνουν να αφήνουν πίσω το προβληματικό τους ξεκίνημα.

Την τρίτη διαδοχική νίκη τους σημείωσαν οι Μπακς που επικράτησαν με 110-101 των Πίστονς στο Ντιτρόιτ και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 8-4.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πληθωρικός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με triple double. O Giannis είχε 22 πόντους (5/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/10 βολές), 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα και 3 μπλοκ σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Πολύ καλός ήταν και ο Τζρού Χόλιντεϊ με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 37 λεπτά συμμετοχής.

Σε ότι αφορά στον Θανάση Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε για 4 λεπτά χωρίς να επιχειρήσει σουτ και είχε 1 κλέψιμο.

Για τους Πίστονς ο Τζέραμι Γκραντ είχε 22 πόντους ενώ 18 είχε ο Σβι Μίχαϊλιουκ.

Επόμενος αγώνας για τους Μπακς είναι ο εντός έδρας με τους Μάβερικς των Ντόντσιτς - Πορζίνγκις (ξημερώματα 15ης Ιανουαρίου στις 02:30), πριν τα Ελάφια ταξιδέψουν στο Μπρούκλιν (ξημερώματα 19ης στις 02:30) και στη συνέχεια υποδεχθούν τους Λέικερς (ξημερώματα 22ης στις 02:30) και τους Γουίζαρντς (ξημερώματα 23ης στις 03:00).