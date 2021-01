Life

“Η Φαμίλια”: Δεν “παλεύονται” οι δίδυμες την Πέμπτη (εικόνες)

Ο Γιάννης και η Μαίρη προσπαθούν σκληρά, με τη βοήθεια του ψυχολόγου, να φέρουν την ισορροπία. Αλλά, τα ευτράπελα είναι αναπόφευκτα.

Μια φαμίλια, που έχει πολλούς λόγους να είναι ευτυχισμένη αλλά ακόμη περισσότερους να πάει σε ψυχολόγο, έρχεται στον ΑΝΤ1 και ανάβει το φυτίλι σε ένα εκρηκτικό μείγμα οικογενειακής τρέλας και γέλιου!

Τι θα δούμε απόψε στις 21:00

“Οι δίδυμες”

Πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις δίδυμες στην εφηβεία; Ειδικά όταν είναι πολύ αντίθετοι χαρακτήρες και ακόμα ειδικότερα όταν η μία πιστεύει ότι οι γονείς της προτιμούν την άλλη;

Ο Γιάννης και η Μαίρη προσπαθούν σκληρά, με τη βοήθεια του ψυχολόγου, να φέρουν την ισορροπία και τη γαλήνη ανάμεσα στις δύο κόρες τους, αλλά η Έλλη και η Άννα δεν παλεύονται!

Ο μικρός Γιώργος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κόντρα τους προς όφελός του, ενώ η επέμβαση των γιαγιάδων έχει σαν αποτέλεσμα η Έλλη να θέλει να φύγει από το σπίτι!

Όχι ότι οι... συμβουλές του Στάθη και της Λίτσας κάνουν καλύτερα τα πράγματα, τα οποία θα εκτροχιαστούν τελείως, όταν οι δίδυμες αποφασίζουν να κάνουν ανακωχή και να αντιστρέψουν τους ρόλους τους.

“Η Φαμίλια”: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1

