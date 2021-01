Αθλητικά

Κορονοϊός: πέθανε Έλληνας Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής

“Μαύρη” μέρα για τον ελληνικό αθλητισμό η 14η Ιανουαρίου 2020. Έφυγε από τη ζωή ο Ολυμπιονίκης Λεωνίδας Πελεκανάκης μετά από άνιση μάχη με τον Covid 19, τον οποίο πολέμησε γενναία για περίπου δύο μήνες.

Γεννημένος στις 22 Νοεμβρίου 1962 ο Πελεκανάκης ήταν ένας από τους κορυφαίους ιστιοπλόους της γενιάς του και μαζί με τον Δημήτρη Δεληγιάννη και τον Τάσο Μπουντούρη είχαν αναδειχθεί παγκόσμιοι πρωταθλητές στο Soling to 1993. Το 1984 κατέκτησε την 6η θέση τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος 'Αντζελες, στην κατηγορία Star μαζί με τον Ηλία Χατζηπαυλή.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες (ΕΣΟΑ):

«Με μεγάλη οδύνη ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, ότι ο αγαπητός μας συνάδελφος και Olympian της Ιστιοπλοΐας Λεωνίδας Πελεκανάκης απεβίωσε σε ηλικία 58 ετών ύστερα από μάχη με τον COVID-19, που κράτησε 2 μήνες περίπου.

Ο Λεωνίδας δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ήταν μέχρι πρόσφατα ενεργότατος κοινωνικά και αθλητικά σε αγώνες ανοιχτής θαλάσσης και έγινε δυστυχώς ο πρώτος Έλληνας αθλητής υψηλού επιπέδου που έφυγε από τη ζωή εξαιτίας του κορωνοϊού. Η ΕΣΟΑ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους οικείους του και εύχεται να είναι πάντα γαλήνια "η θάλασσα που θα τον σκεπάζει" και που τόσο αγάπησε…»