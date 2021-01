Κόσμος

Ακάρ: θα ήταν πολύ προβληματικό να υπαναχωρήσουμε για τους S-400

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, ζήτησε από τις ΗΠΑ, να πάρουν αποστάσεις από τη γλώσσα των απειλών και των κυρώσεων.

Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε ότι θα ήταν «πολύ προβληματικό» για την Άγκυρα να υπαναχωρήσει στο ζήτημα του ρωσικού αμυντικού συστήματος S-400, που έχει αγοράσει, όμως εξέφρασε την ελπίδα ότι η διένεξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα αυτό θα επιλυθεί μέσω του διαλόγου.

Ο Ακάρ επανέλαβε επίσης, μιλώντας στους ξένους ανταποκριτές χθες, Τετάρτη, στην Άγκυρα, ότι η Τουρκία βρίσκεται σε συνομιλίες με τη Ρωσία για μια δεύτερη παράδοση συστημάτων S-400.

Η Ουάσιγκτον επέβαλε τον περασμένο μήνα κυρώσεις στον Ισμαήλ Ντεμίρ, τον επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας (SSB) της Τουρκίας, χώρας συμμάχου της στο ΝΑΤΟ, και σε τρεις άλλους εργαζομένους της, μετά την απόκτηση των S-400.

«Είναι πολύ προβληματικό το να υπαναχωρήσουμε από το σημείο στο οποίο έχουμε φθάσει. Καλούμε (τις Ηνωμένες Πολιτείες) να πάρουν αποστάσεις από τη γλώσσα των απειλών, όπως οι κυρώσεις», δήλωσε ο Ακάρ.

«Θέλουμε την επίλυση προβλημάτων μέσω του διαλόγου. Αν η πλευρά των ΗΠΑ θέλει μια λύση, μπορεί να βρεθεί μια λύση με δουλειά σε τεχνικό επίπεδο», πρόσθεσε.

Πριν επιβάλουν τις κυρώσεις, οι ΗΠΑ είχαν εξάλλου αναστείλει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα κατασκευής του τελευταίας τεχνολογίας αμερικανικού πολεμικού αεροπλάνου F-35 εκτιμώντας πως οι S-400 θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα τεχνολογικά μυστικά του.

Ο Ακάρ δήλωσε χθες πως ελπίζει ότι «η απόφαση αυτή θα αποσυρθεί» και πρόσθεσε πως είναι «αισιόδοξος» για τη μελλοντική επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.