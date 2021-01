Κοινωνία

Οικοδόμος έπεσε από σκάλα και σκοτώθηκε

Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι…

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Πεύκους της Ρόδου, όταν 56χρονος οικοδόμος γλίστρησε από την σκάλα όπου εργαζόταν, έπεσε από αρκετό ύψος στο έδαφος και τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

Αμέσως φίλοι και συνάδελφοί του ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, διασώστες έφτασαν επί τόπου και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Ρόδου. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, καθώς και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Πηγή: rodiaki.gr