Κοινωνία

Κακοκαιρία “Λέανδρος”: Τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα (εικόνες)

Τα ορεινά της Πάρνηθας έχουν μπει στην κατάψυξη και ελαφρά χιονόπτωση έχει δώσει τον τόνο της στο τοπίο.

Νωρίτερα απ' ότι περιμέναμε έφτασαν τα χιόνια στην Αττική καθώς χιόνισε στην Πάρνηθα με τον «Λέανδρο» να δείχνει τις προθέσεις του.

Αισθητή είναι η πτώση της θερμοκρασίας στην χώρα και τα πρώτα χιόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους στα ορεινά με τις προγνώσεις να αναφέρουν πως τις επόμενες μέρες νιφάδες θα δουν και πεδινές περιοχές.