ΣΥΡΙΖΑ: Να αποσυρθεί το αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ

Δριμεία κριτική για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ΑΕΙ ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

Δριμεία κριτική για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα ΑΕΙ ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, με το Τμήμα Παιδείας του κόμματος να μιλά για «αντιδημοκρατικό» νομοσχέδιο, «κατ΄επίφαση πρόσκληση σε διαβούλευση» και να ζητά την αποσύρσή του. Κάνει λόγο για νομοθετική κατασκευή μεθόδων αποκλεισμού από τα Δημόσια Πανεπιστήμια, νομιμοποίηση μηχανισμών πειθάρχησης και αυταρχισμού σε βάρος της φοιτητικής νεολαίας, θεσμοθέτηση της κατηγοριοποίησης των ίδιων των Πανεπιστημιακών τμημάτων και σχολών.

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει ότι οι διατάξεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την καθιέρωση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής σε συνδυασμό με τον πολλαπλής και διαφοροποιημένης διαμόρφωσης συντελεστή για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση ουσιαστικά «σχεδιάζουν ένα απέραντο ναρκοπέδιο που θα εγγυάται την αποτυχία των υποψηφίων για τα ΑΕΙ». Ένα νομοσχέδιο που «θα οργανώνει τον αποκλεισμό από τη Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση και την εξώθηση στην εμπορευματοποιημένη προσφορά υπηρεσιών "εκπαίδευσης" από τα ιδιωτικά κολλέγια», όπου «δεν υπάρχει καμιά βάση εισαγωγής παρά μόνο η υποχρέωση καταβολής διδάκτρων», ενώ σχολιάζει ότι «η όλη μεθόδευση σφραγίζεται με τον περιορισμό των επιλογών των υποψηφίων». Επιπλέον, το αρμόδιο Τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ μιλά για «ουσιαστικό αποκλεισμό από την πρόσβαση στα ΑΕΙ υποψηφίων από τα Εσπερινά Λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) θεσμοθετώντας κοινή Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανάμεσα σε ημερήσια και εσπερινά σχολεία». Προσθέτει ότι δεν έχει κανένα ακαδημαϊκό κριτήριο η ανάθεση στα ΑΕΙ του καθορισμού των συντελεστών που θα διαφοροποιούν τις βάσεις εισαγωγής ανά τμήμα.

Επιπλέον, η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για «"Πανεπιστήμιο" υβρίδιο εταιρείας και στρατοπέδου». «Αυτό που οι κυβερνώντες αποδεικνύουν είναι πως τα όποια περιθωριακά φαινόμενα αντιδημοκρατικών και εξουσιαστικών πρακτικών που ενίοτε συμβαίνουν είναι γι' αυτούς πηγή έμπνευσης», σχολιάζει, υποστηρίζοντας ότι με αιχμή την σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (Ο.Π.Π.Ι.), από κατώτερους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και ειδικούς φρουρούς, «η κυβέρνηση αποδεικνύει πως ο σκοπός είναι η αστυνόμευση αντί για την ενίσχυση της μορφωτικής αποστολής των ΑΕΙ». «Χίλιες θέσεις ειδικών φρουρών και άγνωστος αριθμός κατώτερων αξιωματικών της ΕΛΑΣ, αντί για διδάσκοντες ερευνητές, ειδικό προσωπικό διοικητικής υποστήριξης αποκαλύπτουν την ουσία της ακαδημαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει. Ακόμη, αναφέρει ότι η εισαγωγή ειδικού πειθαρχικού δικαίου αποκλειστικά για τους φοιτητές, με την ανάθεση πειθαρχικών αρμοδιοτήτων σε μονοπρόσωπα όργανα «είναι μια σκοταδιστική επιλογή που μόνο αναταραχή και διχασμό θα επιφέρει στο πανεπιστημιακό κλίμα», σε συνδυασμό με την προς καθιέρωση ανώτατη χρονική διάρκεια φοίτησης.

Με την ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί σε «μαχητική με όρους μαζικού κινήματος ακύρωση των αντιδραστικών σχεδίων της κυβέρνησης» για «συλλογική υπεράσπιση και ενίσχυση της Δημοκρατίας απέναντι σε κάθε μορφή σκοταδισμού καταστολής, απέναντι σε κάθε μεθόδευση αποκλεισμού των νέων από το μορφωτικό αγαθό».

Φίλης: «Θα αγωνιστούμε να μην εφαρμοστεί η πανεπιστημιακή αστυνομία»

Από την πλευρά του, ο τομεάρχης Παιδείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Νίκος Φίλης, σε δήλωσή του αναφέρει:

«Τα Πανεπιστήμια έχουν ανάγκη από καθηγητές και όχι από αστυφύλακες. Όλα πλήττονται από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση. Ακόμη και φέτος ο τακτικός προϋπολογισμός για την παιδεία μειώνεται. Η κυβέρνηση με βάση τη συκοφαντική επίθεση ότι τα πανεπιστήμια είναι άντρα ανομίας και βίας προχωρεί στην ίδρυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, δηλαδή στην επανίδρυση του αλήστου μνήμης Σπουδαστικού της Ασφάλειας. Κι αυτό παρά την αντίθεση όλων των πρυτάνεων, χιλιάδων εκπαιδευτικών και των φοιτητών. Τα πανεπιστήμια είναι φάροι δημοκρατικής διδασκαλίας και έρευνας. Διοικούνται με βάση την αρχή του αυτοδιοίκητου. Η αναγκαία φύλαξή τους πρέπει να γίνεται από υπηρεσίες που λογοδοτούν στις πανεπιστημιακές Αρχές. Η κυβέρνηση επιλέγει μια αυταρχική ρύθμιση εις βάρος των δημόσιων πανεπιστημίων και ανοίγει το δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη καταστολή εις βάρος των νέων. Αυτές οι ρυθμίσεις θα δημιουργήσουν εντάσεις στα πανεπιστήμια. Δεν θα εφαρμοστούν στην πράξη. Θα αγωνιστούμε να μην εφαρμοστούν στην πράξη και τελικώς θα καταργηθούν όταν φύγει η Δεξιά.»