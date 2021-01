Life

“Άγριες Μέλισσες”: Ο “Φανούρης” - Κωνσταντίνος Δανίκας για τις καταιγιστικές εξελίξεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όταν ο Φανούρης μαθαίνει για τον Βόσκαρη, χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Η “ωρολογιακή βόμβα” στο Διαφάνι είναι έτοιμη να σκάσει.