Κοινωνία

Ζευγάρι ηλικιωμένων βρέθηκε δεμένο – νεκρός ο άντρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα μακάβριο θέαμα αντίκρισαν οι οικείοι τους, που τους αναζήτησαν καθώς επί μέρες δεν είχαν δώσει σημεία ζωής.

Ένα τραγικό γεγονός έχει σοκάρει το Χαλκιόπουλο Βάλτου και απασχολεί τις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του agrinionews.gr ζευγάρι ηλικιωμένων εντοπίστηκε δεμένο στην οικία του με τον 91χρονο άνδρα να είναι νεκρός.

Δεν είχαν δώσει σημεία ζωής το τελευταίο διήμερο με αποτέλεσμα οικείοι τους να τους αναζητήσουν και βρεθούν αντιμέτωποι με την συγκλονιστική αυτή εικόνα.

Ειδοποιήθηκαν αμέσως οι αστυνομικές αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Εμπεσού.

Μεταβαίνει στο Χαλκιόπουλο και κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου παρόντος και του Διευθυντή Αστυνομίας Ακαρνανίας Δ. Γαλαζούλα.