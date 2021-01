Κοινωνία

Ηλικιωμένος γλίτωσε το πρόστιμο γιατί ο αστυνομικός έδειξε κατανόηση (βίντεο)

Τη συγκινητική αντίδραση του αστυνομικού, ανέδειξε ο ρεπόρτερ Λάζος Μαντικός στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που, αυτές τις ημέρες, τα έχουν βάλει με τους αστυνομικούς και τους αυστηρούς ελέγχους που κάνουν, με τα “τσουχτερά” πρόστιμα για την τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού. Μια συγκινητική κίνηση αστυνομικού που ανέδειξε ο ρεπόρτερ της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα”, Λάζος Μαντικός, δείχνει ότι οι έλεγχοι είναι αυστηροί εκεί που πρέπει.

Ηλικιωμένος ξεκίνησε από το σπίτι του για να μεταβεί σε φαρμακείο. Έγραψε το κείμενο, αλλά όπως φαίνεται ξέχασε να πατήσει αποστολή. Έφυγε από το σπίτι του, νομίζοντας ότι η μετακίνηση του ήταν προβλεπόμενη, αλλά δεν ήταν...

Σε έλεγχο που του έκαναν στον δρόμο, όταν τον σταμάτησαν, τον ρώτησαν πού πάει. Ο ίδιος απάντησε ότι πήγαινε στο φαρμακείο. Στην ερώτηση αν είχε στείλει SMS μετακίνησης, ο ίδιος απάντησε «Βεβαίως, να σας το δείξω!». Όταν το έδειξε στον αστυνομικό, είδε ότι δεν είχε λάβει απαντητικό μήνυμα, καθώς δεν είχε πατήσει αποστολή.

Χωρίς να του πει τίποτα, ο αστυνομικός πάτησε αποστολή και ήρθε στο κινητό το μήνυμα επιβεβαίωσης. Του είπε «Μπορείτε να συνεχίσετε».

Ο ηλικιωμένος κατάλαβε το λάθος που είχε κάνει, ευχαρίστησε τον αστυνομικό και συνέχισε για τον προορισμό του. Γλίτωσε τα 300 ευρώ, γιατί δεν είχε σβήσει το κείμενο από την οθόνη του κινητού του.