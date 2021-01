Κοινωνία

Κακοκαιρία “Λέανδρος”: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε ετοιμότητα η Περιφέρεια Αττικής.

Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν τη χώρα από την Πέμπτη, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η ΕΜΥ

Όπως αναφέρει, "14-01-2021 το βράδυ με κύρια χαρακτηριστικά:

Τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις Τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες Τους θυελλώδεις ανέμους και Τον ισχυρό παγετό"

Αναλυτικά: Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από απόψε Πέμπτη το βράδυ και από τα βόρεια με κύρια χαρακτηριστικά: 1. Τις ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ Από τις βραδινές ώρες της Πέμπτης μέχρι τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, στη Μακεδονία και τη Θράκη (ορεινά και πρόσκαιρα και σε πεδινές περιοχές), στη Θεσσαλία (400 μέτρα) και στα ορεινά - ημιορεινά της Ηπείρου και της υπόλοιπης κεντρικής χώρας. Στη δυτική Μακεδονία και τη Χαλκιδική τη νύχτα της Πέμπτης θα είναι κατά τόπους πυκνές.

Από τις νυχτερινές ώρες της Πέμπτης μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες της Παρασκευής, στην ανατολική Στερεά - Εύβοια (600 μέτρα) και τη βορειοανατολική Πελοπόννησο (800 μέτρα). 2. Τις ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ: Τις βραδινές και νυχτερινές ώρες της Πέμπτης στα νησιά του Ιονίου και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς

Από τις νυχτερινές ώρες της Πέμπτης στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου γ. Από τις πρωινές μέχρι τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής στις Κυκλάδες και

Το απόγευμα της Παρασκευής στα Δωδεκάνησα. Β. ΣΑΒΒΑΤΟ (16-01-2021) - ΚΥΡΙΑΚΗ (17-01-2021) Κακοκαιρία προβλέπεται από τα δυτικά - νοτιοδυτικά με κύρια χαρακτηριστικά: 1. Τις ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ Από αργά το βράδυ της Παρασκευής (15-01-2021) προς τα ξημερώματα του Σαββάτου, στα ορεινά - ημιορεινά (πλην ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), οι οποίες στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο τις πρωινές ώρες του Σαββάτου θα είναι κατά διαστήματα πυκνές. Από τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου θα χιονίσει στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και σε πεδινές περιοχές. Επίσης, το Σάββατο χιονοπτώσεις, θα σημειωθούν και σε πεδινές περιοχές της δυτικής - κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στη Θεσσαλία και τις βορειότερες περιοχές της ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας όπου κατά διαστήματα πιθανώς να είναι πιο πυκνές.

Την Κυριακή στα δυτικά οι χιονοπτώσεις αναμένεται πρόσκαιρα να σταματήσουν. Στα ανατολικά όμως και κυρίως, στα προσήνεμα της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας, στην Εύβοια και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου θα συνεχιστούν κατά διαστήματα και σε πεδινές περιοχές. 2. Τις ΙΣΧΥΡΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ: Από τις νυχτερινές ώρες της Παρασκευής (15-01-2021) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στα νησιά του Ιονίου (από την Κεφαλονιά και νοτιότερα), στη δυτική και νότια Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στη δυτική Στερεά.



Τις πρωινές και τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις Κυκλάδεςκαι την Κρήτη

Τις απογευματινές ώρες του Σαββάτου στα Δωδεκάνησα. 3. Τους ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ βορείων διευθύνσεων που θα πνέουν με ένταση 7 με 8 μποφόρ. Γ. ΔΕΥΤΕΡΑ (18-01-2021) - ΤΡΙΤΗ (19-01-2021) Μία νέα ατμοσφαιρική διαταραχή από τα νοτιοδυτικά, θα προκαλέσει εκ νέου επιδείνωση του καιρού, κυρίως στις κεντρικές και νότιες περιοχές. 4. ΠΑΓΕΤΟΣ θα επικρατήσει όλες τις ημέρες μέχρι την Τρίτη (19-01-2021) κατά τις βραδινές και τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά όπου στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός. Επιπλέον, σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, το Σάββατο και την Κυριακή, θα είναι ολικός.

Σε ετοιμότητα η Περιφέρεια Αττικής

Σε ετοιμότητα είναι όλος ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση της επικείμενης κακοκαιρίας.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, επισκέφθηκε σήμερα τη Διεύθυνση Ελέγχου και Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) της Περιφέρειας στο Καπανδρίτι, προκειμένου να ενημερωθεί για την προετοιμασία που έχει γίνει για την αντιμετώπιση της επικείμενης κακοκαιρίας.

Νωρίτερα, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Σ. Πέτσα, παρέδωσε ποσότητα αλατιού στον δήμαρχο Διονύσου Σ. Καλαφατέλη. Ο Γ. Πατούλης, όπως έκανε γνωστό έχει αναθέσει στον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλη τον συντονισμό και τη συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα Πολιτικής Προστασίας των δήμων προκειμένου να είναι όλα έτοιμα σε περίπτωση ισχυρών χιονοπτώσεων.

Όπως ενημέρωσε ο Γ. Πατούλης, η Περιφέρεια Αττικής έχει ξεκινήσει από χθες να παραδίδει σε δήμους, που εκτιμάται ότι θα πληγούν από την κακοκαιρία, 600 τόνους αλάτι, ενώ στην αρμόδια Διεύθυνση (ΔΕΣΕ) της Περιφέρειας είναι σε ετοιμότητα εκχιονιστικά μηχανήματα, γκρέιντερ, αλατιέρες και πολυμηχανήματα τα οποία θα αξιοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης.