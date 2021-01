Κοινωνία

Επεισόδια στο φοιτητικό συλλαλητήριο στην Αθήνα (εικόνες)

Οι διαδηλωτές προσπάθησαν να περάσουν το φράγμα των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες απάντησαν κάνοντας ρίψη χημικών. Επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα φοιτητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, ενάντια στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Με κεντρικό σύνθημα «Έξω από τις σχολές μας η αστυνομία» οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες έχουν συγκεντρωθεί στην Πλατεία Κοραή, ζητώντας να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο.

Φοιτητές και εκπαιδευτικοί αντιδρούν ενάντια στην πανεπιστημιακή αστυνομία, στις αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε σειρά άλλων θεμάτων, ενώ ζητούν και το ασφαλές άνοιγμα των σχολών.

Ένταση επικράτησε πριν λίγη ώρα μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των διαδηλωτών, καθώς οι διαδηλωτές προσπάθησαν να περάσουν το φράγμα των αστυνομικών δυνάμεων, ώστε να πραγματοποιήσουν πορεία. Οι αστυνομικές δυνάμεις τους απώθησαν κάνοντας ρίψη χημικών.

Επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη

Ένταση σημειώθηκε πριν από λίγο ανάμεσα σε φοιτητές και αστυνομικούς, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Μέλη φοιτητικών συλλόγων που πρόσκεινται στην εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, είχαν συγκεντρωθεί στο Άγαλμα Βενιζέλου προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις αλλαγές που έρχονται στην Παιδεία.

Όταν επιχείρησαν να κατέβουν στο οδόστρωμα και να πραγματοποιήσουν πορεία, δυνάμεις των ΜΑΤ που ήταν παρατεταγμένες στο σημείο τους εμπόδισαν.

Ακολούθησε ένταση μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών, ενώ έγινε περιορισμένη χρήση χημικών από την ΕΛΑΣ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival.gr.

Αυτή την ώρα οι διαδηλωτές παραμένουν συγκεντρωμένοι μπροστά από το άγαλμα Βενιζέλου. Οι αστυνομικοί των ΜΑΤ βρίσκονται παραταγμένοι κατά μήκους της οδού Εγνατίας.

