Ταραντίλης: Βήμα - βήμα οι αποφάσεις για χαλάρωση των μέτρων

Ποιο είναι το αντικείμενο των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία. Τι είπε για την πορεία της πανδημίας στην χώρα και το άνοιγμα της αγοράς.

«Η γειτονική χώρα επιστρέφει στην επανέναρξη των διερευνητικών επαφών. Η ελληνική κυβέρνηση όπως από την αρχή είχε διευκρινίσει προσέρχεται στις διαβουλεύσεις με ειλικρινή και εποικοδομητική διάθεση προκειμένου να δοθεί τέλος σε μια εκκρεμότητα, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών που ταλανίζει τις διμερείς σχέσεις εδώ και δεκαετίες», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της εξωτερικής πολιτικής μας και συνιστά δικαίωση των κυβερνητικών χειρισμών για πολλούς και σοβαρούς λόγους», τόνισε ο κ. Ταραντίλης. Και εξήγησε:

«Πρώτον: από την αρχή η Ελλάδα είχε συμπυκνώσει τη θέση της στη φράση που κατ' επανάληψη διατύπωσε ο πρωθυπουργός: σταματούν οι προκλήσεις αρχίζουν οι συζητήσεις. Κι είμαστε τώρα σε αυτό ακριβώς το σημείο. Η Τουρκία έχει αποσύρει το Ορούτς Ρέις από τις περιοχές που επικαλύπτουν ελληνική υφαλοκρηπίδα και ζήτησε επανέναρξη των διερευνητικών επαφών οι οποίες όπως ανακοινώθηκε θα ξεκινήσουν στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Ιανουαρίου».

Συνεχίζοντας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης, ανέφερε:

«Δεύτερον: Ο 61ος γύρος των διερευνητικών επαφών αποτελεί συνέχιση από το σημείο που διακόπηκαν τον Μάρτιο του 2016 και θα έχουν ως αντικείμενο την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών (υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ) στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Τρίτον: Στο τελευταίο διάστημα, η Ελλάδα -αποδεικνύοντας έμπρακτα την προσήλωσή της στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα στη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. για το Δίκαιο της Θάλασσας- προχώρησε σε συμφωνία οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και μερικής οριοθέτησης με την Αίγυπτο. Συμφώνησε, επίσης, στην έναρξη διαβουλεύσεων με την Αλβανία για την από κοινού παραπομπή της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Τέταρτον: Στο ίδιο αυτό διάστημα η χώρα μας πέτυχε μια σειρά αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που υιοθετούν τις ελληνικές θέσεις, εκφράζουν αλληλεγγύη στην Ελλάδα και την Κύπρο και στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία ότι, σε περίπτωση που συνεχίσει την προκλητικότητα, θα υπάρχει ευρωπαϊκή αντίδραση με οικονομικές συνέπειες.

Πέμπτον: Ασκώντας ενεργητική εξωτερική πολιτική η Ελλάδα πέτυχε, στο ίδιο διάστημα, ένα πλέγμα συμφωνιών με χώρες του Αραβικού κόσμου και της Ανατολικής Μεσογείου, που ενισχύουν την περιφερειακή της θέση.

Έκτον: Η κυβέρνηση προετοίμασε νόμο που ήδη συζητείται στη Βουλή και ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα και προχωρά στην επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου. Διακηρύσσοντας ταυτόχρονα -όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 1 του νομοσχεδίου- ότι «επιφυλάσσεται για την άσκηση και στις λοιπές περιοχές της Επικράτειάς της των αντίστοιχων δικαιωμάτων της, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Έβδομον: Στο ίδιο αυτό διάστημα, η Κυβέρνηση ανέπτυξε δράσεις για την άμεση ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεών μας.

Προχώρησε -ανάμεσα στα άλλα- σε συμφωνία για την αγορά μιας μοίρας 18 γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών «Rafale» και το νομοσχέδιο που αφορά στην έγκρισή της ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή».

Για την πανδημία

Όσον αφορά την πανδημία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «αυτή τη στιγμή τα επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα μας είναι πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η πανδημία, ωστόσο, είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και οι αποφάσεις για την αντιμετώπισή της δεν μπορεί παρά να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα».

Τόνισε ότι «η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τα στοιχεία και προχωρά βήμα-βήμα σε αποφάσεις, με βάση τις εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων.

Δεν βάζει σε καμιά ζυγαριά την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά δεν αγνοεί τις ανάγκες του κόσμου της εργασίας και της επιχειρηματικότητας, όπως για παράδειγμα του εμπορίου, που έχει μπροστά του την περίοδο εκπτώσεων.

Αποφάσεις για το επόμενο διάστημα θα λαμβάνονται -μετά από τις εισηγήσεις της Επιτροπής των Λοιμωξιολόγων- και θα ανακοινώνονται κάθε Παρασκευή από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας».

Όπως είπε «Αυτό θα γίνει και αύριο». Και συνέχισε: «Σε κάθε περίπτωση -λαμβάνοντας υπόψη και τα διαδραματιζόμενα σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες- συνεχίζουμε την άμυνα απέναντι στην πανδημία και ταυτόχρονα εντείνουμε την αντεπίθεση, εφαρμόζοντας το σχέδιο «Ελευθερία» για τον εμβολιασμό.

Πρόκειται για το πιο πολύπλοκο εγχείρημα που ανέλαβε ποτέ το ελληνικό Κράτος στον τομέα της υγείας και τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα μας προχωράει με ικανοποιητικό ρυθμό, μεθοδικότητα, ασφάλεια και διαφάνεια.

Έχουν ξεκινήσει οι εμβολιασμοί σε 146 Νοσοκομεία και σε πολλά από αυτά έχει ήδη ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των υγειονομικών με την πρώτη δόση του εμβολίου».

Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος: «Μέχρι χθες, είχαν εμβολιαστεί 65.005 άτομα, δηλαδή το 0,6% του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού βρίσκεται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και θα επιταχυνθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα με την παραλαβή περισσότερων εμβολίων, ώστε η συλλογική ανοσία να έχει επιτευχθεί το καλοκαίρι. Χθες παραλήφθηκαν οι πρώτες 8.000 δόσεις του εμβολίου Moderna».

Πρόσθεσε επίσης ότι «Παράλληλα, αυξάνονται οι δόσεις από την Pfizer και αναμένεται να προστεθούν τα εμβόλια από την AstraZeneca και την Johnson & Johnson.

Στο μεταξύ έχει τεθεί σε εφαρμογή από την περασμένη Δευτέρα η πλατφόρμα για τα ραντεβού των συμπολιτών μας ηλικίας 85 και άνω ετών και ήδη έχουν πάρει σχετικό μήνυμα δεκάδες χιλιάδες και έχουν επιβεβαιωθεί 110.000 ραντεβού που θα ξεκινήσουν από τις 16 Ιανουαρίου. Πολίτες που θέλουν να αλλάξουν το ραντεβού μπορούν να το κάνουν έως και 72 ώρες πριν την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι μετά το δεύτερο εμβόλιο θα χορηγείται στους εμβολιασμένους πιστοποιητικό εμβολιασμού. Και αυτό -όπως εισηγείται ο πρωθυπουργός με επιστολές του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ε.Ε.- είναι σημαντικό να καθιερωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι -όπως τονίζει- ένας τρόπος για να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή επανέναρξη της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων μεταξύ των Κρατών-Μελών αλλά και σε τρίτες χώρες, μειώνοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, που ισχύουν αυτή τη στιγμή», επεσήμανε ο κ. Ταραντίλης.

Σημαντικό, καινοτόμο, μεταρρυθμιστικό το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση της λειτουργίας και της εικόνας των Πανεπιστημίων

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο νομοθετικό έργο επισημαίνοντας ότι «δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση της λειτουργίας και της εικόνας των Πανεπιστημίων μας. Πρόκειται για ένα σημαντικό, καινοτόμο, μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει δύο μείζονος σημασίας δέσμες ρυθμίσεων.

Η πρώτη αφορά ρυθμίσεις που οριοθετούν τη σχέση των φοιτητών με το πανεπιστήμιο, τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διάρκεια φοίτησης.

Η δεύτερη δέσμη αφορά ρυθμίσεις για τη βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας για διδάσκοντες και διδασκόμενους. Θεσπίζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης και αποτροπής πράξεων βίας και ανομίας στο Πανεπιστήμιο και αναβαθμίζει τη λειτουργία και την εικόνα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μας. Συνιστά -με μια φράση- μια εμβληματική μεταρρύθμιση που αντιμετωπίζει χρόνιες παθογένειες και ανοίγει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματά μας τον δρόμο για την κορυφή που αξίζουν και μπορούν να κατακτήσουν χάρη στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό τους».

Η κυβέρνηση συνεχίζει τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Αναφορικά με την Οικονομία, ο κ. Ταραντίλης τόνισε ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων με τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, το πρόγραμμα «Συν-Εργασία», το πρόγραμμα «Γέφυρα», τις αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, την καταβολή από το Κράτος μεγάλου τμήματος του κόστους των ενοικίων και, βέβαια, τους διαδοχικούς κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής».

Πρόσθεσε επίσης πως «με νομοθετική διάταξη που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή, θα χορηγηθούν σημαντικές διευκολύνσεις για την πληρωμή αξιογράφων (επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων σε διαταγή).

Στη νέα ρύθμιση θα εντάσσονται επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, οι οποίες εμφανίζουν κύκλο εργασιών μειωμένο κατά τουλάχιστον 40% για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καθώς και νέες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, με μοναδική προϋπόθεση να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ».

Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, επισημαίνοντας ότι: «αύριο, Παρασκευή, ο πρωθυπουργός -κάνοντας χρήση του άρθρου 142Α του Κανονισμού της Βουλής- θα ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία και μέσω αυτής τους πολίτες για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας και την πορεία του εμβολιασμού. Θα υπάρξει -όπως γίνεται από την πρώτη στιγμή- συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ανοιχτά κι όχι πίσω από κλειστές πόρτες. Περιμένουμε -πέρα από την όποια κριτική- συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για το συλλογικό καλό», κατέληξε ο κ. Ταραντίλης.