Τεχνολογία - Επιστήμη

Μητσοτάκης: Συγχαρητήρια στου Χρυσούς Ολυμπιονίκες της Ρομποτικής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τη μαθητική ομάδα Plaisiobots υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τη μαθητική ομάδα Plaisiobots, η οποία κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής τον Δεκέμβριο, υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θερμά συγχαρητήρια για την επιτυχία σας. Ήμουν πάντα πολύ κοντά σε όλους τους διαγωνισμούς της ρομποτικής και θέλω να σας πω ότι ενθουσιάζομαι από το ταλέντο, την ευρηματικότητα, το ενδιαφέρον που δείχνουν όλες οι ομάδες της ρομποτικής. Και όταν βέβαια μπορούν και διακρίνονται σε διεθνείς διαγωνισμούς ακόμα καλύτερα. Μας κάνετε, όλες και όλους, εξαιρετικά υπερήφανους», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υποδέχθηκε προσωπικά την ομάδα στο γραφείο του.

Το θέμα του διαγωνισμού, ο οποίος έγινε ψηφιακά, αφορούσε το μέλλον των μετακινήσεων. Η ομάδα Plaisiobots, που αποτελείται από τον 16χρονο Χρίστο Ρεντζή, την 15χρονη Ίριδα Αγγελοπούλου, την 14χρονη Βασιλική Ηλιάδη και τον 13χρονο Αλκιβιάδη Κωτσικόπουλο, υπό την καθοδήγηση της προπονήτριας Διάνας Βουτηράκου και του βοηθού προπονητή Ιάσονα Σόμογλου, σχεδίασε, κατασκεύασε και προγραμμάτισε ένα ρομποτικό μπαστούνι για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων ανθρώπων που έχουν προβλήματα όρασης.

Το μπαστούνι, που είναι ειδικά σχεδιασμένο για εξωτερικούς χώρους, αναγνωρίζει εμπόδια και τη θέση τους, προστατεύει το κεφάλι του χρήστη από εμπόδια, ενώ συνάμα επικοινωνεί με τα φανάρια των πεζών για να ενημερώνει το χρήστη αν είναι πράσινα ή κόκκινα. Διαθέτει επίσης εφαρμογή εντοπισμού μέσω bluetooth.

Τα παιδιά έκαναν επίδειξη της ευρεσιτεχνίας τους στον Πρωθυπουργό, εξηγώντας ότι η συσκευή διαθέτει αισθητήρες σε στρατηγικά σημεία που εντοπίζουν τα εμπόδια και στέλνουν διαφορετικές, διακριτές δονήσεις στη χειρολαβή, ώστε να ειδοποιείται ο χρήστης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ρώτησε τα παιδιά πώς προετοιμάστηκαν για την Ολυμπιάδα, για τη διαδικασία του διαγωνισμού και πώς επέλεξαν την ιδέα για το έξυπνο μπαστούνι.

Οι μαθητές του εξήγησαν ότι εμπνεύστηκαν από την εικόνα μίας γυναίκας με προβλήματα όρασης η οποία δυσκολευόταν να διασχίσει διάβαση πεζών λόγω σταθμευμένων αυτοκινήτων, ενώ ακολούθησε έρευνα αγοράς ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των δυνητικών χρηστών.

«Είναι ενδιαφέρον ότι κάνατε έρευνα αγοράς», είπε ο Πρωθυπουργός. «Το θέμα είναι ότι πρέπει να δουλεύει η τεχνολογία και για κάποιον. Να έχει χρήστες. Και αυτό το οποίο λέτε, ότι τελικά μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη ανταπόκριση σε κάποιο άτομο με προβλήματα όρασης αυτού του είδους η ειδοποίηση -σε αντίθεση με ένα ακουστικό σήμα- έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντυπωσιακό. Το επόμενο βήμα είναι τώρα να βγάλετε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μία πατέντα και μετά να το παράξουμε κιόλας»

, είπε ο Πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη και πάλι τα παιδιά για την ιδέα τους και την σκληρή δουλειά τους, ενώ τους μετέφερε μία εμπειρία που είχε κατά τη διάρκεια των σπουδών του. «Για να υπάρχει επιχειρηματική επιτυχία πρέπει να συνδυάζεται η τεχνολογική καινοτομία με την επιχειρηματική διάσταση. Όπως μας έλεγε ένας καθηγητής μας στο πανεπιστήμιο, ο οποίος μας δίδασκε καινοτομία, η επιχειρηματική επιτυχία -ειδικά σε επίπεδο νέων επιχειρήσεων- είναι 10% inspiration, η έμπνευση, και 90% perspiration, ο ιδρώτας δηλαδή».

Η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 1999. Στον διαγωνισμό του 2020 έλαβαν μέρος περισσότεροι από 500 νεαροί συμμετέχοντες, παρά τις δυσκολίες που έχει προκαλέσει η πανδημία.

Η ομάδα Plaisiobots συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία της εταιρείας Πλαίσιο και στελεχώνεται από παιδιά και συγγενείς εργαζομένων της επιχείρησης.