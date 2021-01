Πολιτισμός

Παιδί έδωσε το χαρτζιλίκι του για να αγοράσει τροφή στα αδέσποτα

Παράδειγμα προς μίμηση η κίνηση του 7χρονου Δημήτρη!

Παράδειγμα προς μίμηση η κίνηση ενός 7χρονου από την Σύρο που έδωσε το χαρτζιλίκι των γιορτών για να αγοράσει τροφές για τα αδέσποτα σκυλιά του νησιού.

Η πρωτοβουλία δική του που τον έκανε πολύ χαρούμενο.

«Είμαι ο Δημήτρης. Είμαι επτά χρονών. Σας αφήνω τροφές για τα αδεσποτάκια. Καλή χρονιά» ήταν το μήνυμα που έγραψε ο 7χρονος στο γράμμα του με το οποίο συνόδεψε την ευγενική του κίνηση. Από την πλευρά τους, οι εθελοντές του Καταφύγιου Αδέσποτων Ζώων Σύρου, τονίζουν με ανακοίνωσή τους πως τέτοιες πράξεις «μας ξεπερνούν και μας πλημμυρίζουν συγκίνηση».

Φωτογραφία: cyclades24.gr