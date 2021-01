Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Κρίσιμη για την Βόρεια Μακεδονία η καλόπιστη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών

Συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας είχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Η πλήρης, συνεπής και καλόπιστη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών είναι κρίσιμη τόσο για την ενταξιακή διαδικασία της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τις διμερείς μας σχέσεις», τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την συνάντησή της με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι η χώρα μας παραμένει σταθερός αρωγός στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας, πάντα βέβαια με γνώμονα τα κριτήρια αιρεσιμότητας που έχουν τεθεί και τον σεβασμό στις αρχές της καλής γειτονίας.

Παράλληλα, η κ. Σακελλαροπούλου σημείωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν εισέλθει σε μια νέα, παραγωγική περίοδο, γεγονός το οποίο πιστοποιείται και από την τακτική ανταλλαγή επαφών σε υψηλό επίπεδο. Τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα προσβλέπει σε ολοένα και πιο στενή συνεργασία και σύμπραξη των δύο χωρών σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ο κ. Οσμάνι, από την πλευρά του, ενημέρωσε την κυρία Σακελλαροπούλου για την πορεία εφαρμογής από τη χώρα του της Συμφωνίας των Πρεσπών και τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ευχαρίστησε, επίσης, την Ελλάδα για τη σταθερή στήριξη που παρέχει στην ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας.

Τόνισε, τέλος, ότι οι διμερείς μας σχέσεις θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ενώ διαβεβαίωσε ότι η χώρα του δεσμεύεται πλήρως για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης το οποίο απορρέει από τη συμφωνία των δύο χωρών.