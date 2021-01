Life

“The 2Night Show”: Τρεις εκλεκτοί προσκεκλημένοι την Πέμπτη (εικόνες)

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Γιώργο Γεροντιδάκη, τον αγαπημένο «κακό» από την επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες». Ο ταλαντούχος ηθοποιός περιγράφει πώς πέρασε τα φετινά Χριστούγεννα, λόγω της καραντίνας, και πόσο έχει αλλάξει η ζωή του μέσα σ’ ένα χρόνο. Στη συνέχεια, αναφέρεται στη δεύτερη επιτυχημένη σεζόν των «Άγριων Μελισσών» και περιγράφει πώς γυρίστηκε η συγκλονιστική σκηνή της δολοφονίας του «Κλεομένη». Τέλος, εξηγεί γιατί φοράει συνεχώς το προστατευτικό patch στο μάτι του, ακόμα και όταν δεν έχει γύρισμα, όσες ώρες και να βρίσκεται στο πλατό.

Σε μια διαφορετική και άκρως απολαυστική συνέντευξη, η Κατερίνα Ζαρίφη συναντά για πρώτη φορά τον Γρηγόρη στο «The 2Night Show». Μια κουβέντα γεμάτη γέλιο και αποκαλύψεις. Η Κατερίνα κερδίζει το φλουρί, δηλώνει ότι δεν «σπάει εύκολα αβγά», εξυμνεί τον Γκουσγκούνη, υπερασπίζεται με πάθος όποιον άντρα φιλήσει και τέλος ανταγωνίζεται τον Γρηγόρη στο «Μάντεψέ το» και κάνει τα πάντα για να του πάρει το κύπελο.

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η Ζόζεφιν, η νικήτρια του «J2US». Μιλάει για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της τους τελευταίους μήνες, καθώς και για το ενδεχόμενο να πάει στη Eurovision, στο προσεχές μέλλον. Πώς σχολιάζει τη νίκη της στο show; Πώς ήταν η συνεργασία με τον παρτενέρ της, Νάσο Παπαργυρόπουλο; Υπήρξε τελικά έρωτας μεταξύ τους; Μεταξύ άλλων, αναφέρεται και στην καλή της φίλη Κόνι Μεταξά και αποκαλύπτει τον λόγο που είχαν παρεξηγηθεί. Τέλος, δέχεται την πρόκληση του Γρηγόρη για παιχνίδι και η αναμέτρηση τους είναι απολαυστική!

