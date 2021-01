Παράξενα

Διάδρομος αεροδρομίου έγινε πάρκο αναψυχής!

Ο διάδρομος του αεροδρομίου Λόνγκουα είναι πλέον ένα πάρκο άθλησης και ψυχαγωγίας

Πρώην αεροδρόμια σε διάφορες πόλεις του κόσμου μετατρέπονται σε χώρους αναψυχής.

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το αεροδρόμιο Λόνγκουα στη Σαγκάη, ο διάδρομος του οποίου είναι πλέον ένα πάρκο άθλησης και ψυχαγωγίας.

Μέχρι το 1949, το αεροδρόμιο Λόνγκουα, που βρίσκεται στην περιοχή Xuhui Riverfront, ήταν το μόνο πολιτικό αεροδρόμιο που εξυπηρετούσε την κινεζική πόλη, αλλά μετά από λειτουργία για περισσότερα από 80 χρόνια, οι εγκαταστάσεις έκλεισαν το 2011.

Ο διάδρομος του αεροδρομίου μήκους 1.84 χλμ και πλάτους 80 μέτρων κατασκευάστηκε το 1948, σύμφωνα με τον ιστότοπο του αρχιτεκτονικού γραφείου Saski, που ανέλαβε το πρότζεκτ Xuhui Runway Park.

Στόχος της εταιρείας ήταν η δημιουργία «διαδρόμου της σύγχρονης ζωής» με την ταυτόχρονη διατήρηση της ιστορίας του αεροδρομίου με αξιοποίηση βιώσιμων πρακτικών.

Στον πρώην διάδρομος προσγειώσεων και απογειώσεων κυκλοφορούν ποδηλάτες και πεζοί , οι οποίοι κινούνται μέσα σε διαφορετικά τμήματα, όπως τους βυθισμένους κήπους ή το δάσος της βροχής.

Η ανοδική και καθοδική πορεία με σημεία με θέα που έχουν δημιουργηθεί για πεζούς και ποδηλάτες, θυμίζει την εμπειρία του να βρίσκεσαι σε αεροπλάνο και συνδέει τους επισκέπτες με το παρελθόν, αναφέρεται στον ιστότοπο του Xuhui Runway Park.

Την αεροναυπηγική ιστορία του πάρκου υπενθυμίζουν τα παγκάκια σε μορφή τμημάτων αεροσκάφους, κολώνες φωτισμού σε σχήμα φτερών αεροπλάνου και τα τμήματα του διαδρόμου που διατηρήθηκαν, αλλά με νέα χρήση.

Εκτός από τον διάδρομο περιπάτου, το Xuhui Runway Park διαθέτει επίσης παιδική χαρά, τρία συντριβάνια, σε ένα από τα οποία χρησιμοποιείται επεξεργασμένο βρόχινο νερό, έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο με γκαζόν που μπορεί να φιλοξενήσει έως 3.500 άτομα, άλσος για παρατήρηση πουλιών, έναν κήπο με πεταλούδες και τον κήπο των αρωμάτων. Στα είδη της άγριας ζωής που φιλοξενούνται στο πάρκο περιλαμβάνονται φυτά από το Δέλτα του ποταμού Γιαγκ-Τσε και συνολικά 2.227 δέντρα.