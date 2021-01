Life

“Ήλιος”: Νέο πρόσωπο φέρνει τα πάνω - κάτω (εικόνες)

Είναι όμορφος, γοητευτικός και κανείς δεν υποψιάζεται τη διττλή προσωπικότητα που κρύβει και πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει.

Ο Σταύρος Σβήγκος μπαίνει από την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου στη σειρά «Ήλιος» και θα ενσαρκώσει τον Μάρκο.

Λίγα λόγια για τον ρόλο

Βλέποντας τον Μάρκο, ένα όμορφο και γοητευτικό 30άρη, κανείς δεν υποψιάζεται τη διττλή προσωπικότητα που κρύβει και το πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει. Ευγενικός, εύστροφος και τολμηρός, γοητεύει την Εύα και καταφέρνει να κερδίσει την εύνοια της Αλεξάνδρας.

Τα σχέδιά του κρύβονται καλά πίσω από τον έρωτα που ζει με την Εύα και δείχνει αποφασισμένος να τα υλοποιήσει με κάθε κόστος. Δε διστάζει να έρθει αντιμέτωπος με όλους και να ρισκάρει τα πάντα, για να φτάσει στον τελικό του στόχο: να κερδίσει σε όλα.