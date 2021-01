Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Sinovac: Ξεκίνησε ο εμβολιασμός στην Τουρκία

Η Τουρκία άρχισε σήμερα να χορηγεί τα εμβόλια κατά της COVID-19 της κινεζικής Sinovac σε εργαζόμενους στον τομέα υγείας καθώς ξεκινάει το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της νόσου, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 23.000 ανθρώπους στη χώρα.

Η Τουρκία έχει αναφέρει περισσότερα από 2,3 εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού από τον Μάρτιο και εξακολουθεί να καταγράφει περίπου 10.000 νέα κρούσματα και 170 θανάτους σε ημερήσια βάση έπειτα από έναν μήνα επιβολής lockdown τα σαββατοκύριακα και απαγόρευσης της νυχτερινής κυκλοφορίας.

Σε ένα ερευνητικό νοσοκομείο στην Κωνσταντινούπολη έχουν στηθεί 30 εμβολιαστικά κέντρα.

Οι υγειονομικοί υπάλληλοι, οι οποίοι κλείνουν το ραντεβού τους ηλεκτρονικά, εμβολιάστηκαν με την πρώτη δόση και παρέμειναν για παρακολούθηση για λίγη ώρα προτού φύγουν.

Σε 28 ημέρες θα τους χορηγηθεί και η δεύτερη δόση του εμβολίου.

Ο γενικός χειρουργός Νουρετίν Γιγίτ δήλωσε ότι το νοσοκομείο μπορεί να εμβολιάζει περίπου 1.800 ανθρώπους καθημερινά και ότι οι 3.500 εργαζόμενοι σε αυτό--ανάμεσά τους νοσηλευτές και επιστάτες--θα μπορούν να εμβολιαστούν σε δύο ημέρες.

"Περάσαμε περίπου δέκα μήνες με λευκές προστατευτικές στολές στηρίζοντας τους ανθρώπους που πασχίζουν για τη ζωή τους. Οι εργαζόμενοι στον τομέα υγείας γνωρίζουν πολύ καλά ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χαλαρά και ότι είναι απαραίτητο το εμβόλιο", λέει ο ίδιος.

Οι υγειονομικοί υπάλληλοι θα εμβολιαστούν σε μερικές ημέρες και η διαδικασία θα συνεχιστεί με την επόμενη ομάδα που περιλαμβάνει τους πολίτες άνω των 65 ετών.

Θα ακολουθήσουν όσοι είναι άνω των 50 και έχουν υποκείμενο νόσημα καθώς και κάποιοι εργαζόμενοι σε χώρους υψηλού κινδύνου.

Μια τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τους νεαρούς ενήλικες και άλλες κατηγορίες και η τέταρτη ομάδα καλύπτει τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Η Τουρκία έχει παραγγείλει 50 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της Sinovac, του CoronaVac, και έχει λάβει τρία εκατομμύρια.

Βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την αγορά του ρωσικού εμβολίου Sputnik V και εκείνου που παρασκεύασαν η Pfizer με την BioNTech και στη διαδικασία ανάπτυξης ενός εγχώριου εμβολίου.

Οι κλινικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν παγκοσμίως έχουν δείξει αντιφατικά αποτελέσματα για το κινεζικό εμβόλιο, το οποίο η Ινδονησία ξεκίνησε να χορηγεί χθες.

Ανάμεσά τους και το αποτέλεσμα από το τελευταίο στάδιο κλινικών δοκιμών του εμβολίου στη Βραζιλία που εμφάνισε ποσοστό αποτελεσματικότητας μόλις 50,4%.

Τον περασμένο μήνα τούρκοι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι το CoronaVac έχει αποτελεσματικότητα 91,25%, με βάση μια προσωρινή ανάλυση 29 περιπτώσεων.

Μια πληρέστερη ανάλυση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί όταν φθάσουν τα 40 τα περιστατικά.

Οι κλινικές δοκιμές της Τουρκίας θα συνεχιστούν καθώς η χώρα προχωράει σε μαζικό εμβολιασμό του πληθυσμού, όπως δήλωσε στο Ρόιτερς ο συντονιστής των δοκιμών.

Μια δημοσκόπηση τον Δεκέμβριο της Turkiye Raporu έδειξε ότι σχεδόν το 35% των Τούρκων δεν θέλει να εμβολιαστεί, ενώ περίπου το 30% απάντησε ότι θα εμβολιαστεί μόνο με τουρκικό εμβόλιο.