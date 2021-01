Κοινωνία

Χτύπησε τα παιδιά του και συνελήφθη

Οικογενειακό επεισόδιο σήμανε συναγερμό στις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε και το ΕΚΑΒ.

Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ το μεσημέρι της Πέμπτης στην οδό Ρολέν στο Ηράκλειο καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ένας άντρας ταμπουρώθηκε στο διαμέρισμα της οικογένειας απειλώντας τα παιδιά του.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, καθώς ο άντρας φέρεται να χτύπησε τα ίδια του τα παιδιά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας που μπήκαν στο διαμέρισμα απομάκρυναν τον άντρα και προχώρησαν στη σύλληψη.

Πηγή: Cretalive