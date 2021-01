Life

“A-Politik”: Το VICE ανοίγει την πύλη προς την πολιτική (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το «A-politik» θα κάνει διάλογο και μέσα από τα social media του VICE, ενώ επιλεγμένα θέματά του θα φιλοξενούνται στον ΑΝΤ1.

Η νέα γενιά αναζητά την πληροφορία… αλλιώς. Έξω από τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Το VICE Greece, την «ακούει» και ακολουθεί το βήμα της. Πάντα με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, κάνει και πάλι τη διαφορά ανοίγοντας μια πύλη προς την πολιτική για τους Gen Ζ.

To «A-politik» είναι η νέα ενότητα που σύντομα θα εγκαινιάσει το VICE Greece στην ιστοσελίδα vice.com/el για την Gen Z της Ελλάδας.

Στη Gen Z ανήκουν οι 17-24 ετών που αποτελούν το 10% του εκλογικού σώματος της χώρας. Πρόκειται για τη γενιά που αναπτύσσεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη, μπαίνει στην αγορά εργασίας, ανατρέπει τις ισορροπίες σε οικονομία, αγορά και κοινωνία, και αλλάζει τον κόσμο. Παράδειγμα της επιρροής της οι πρόσφατες αμερικανικές εκλογές, στις οποίες έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εκλογή του νέου προέδρου Τζο Μπάιντεν, σημειώνοντας ρεκόρ προσέλευσης στις κάλπες. Μία γενιά με υψηλότατο μορφωτικό επίπεδο, που προβληματίζεται πολύ για το μέλλον και την πολιτική κατάσταση, είναι πολιτικά ενεργή, χωρίς κομματικές ταμπέλες.

Μέσα από καθημερινά άρθρα, βίντεο και podcast, το «A-politik» έχει στόχο να καταγράψει τον σφυγμό της Gen Z πάνω σε θέματα πολιτικής και να μιλήσει γι’ αυτά στη γλώσσα της. Ποιος αποφάσισε τι, πίσω από κλειστές πόρτες; Ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα πίσω από τις κινήσεις στο πολιτικό «θέατρο»; Ποιες δηλώσεις περνούν τη βάσανο του fact-checking και με τι βαθμό; Πώς αποτυπώνουν τα Vice polls τον αντίκτυπο της εφαρμοσμένης πολιτικής στη ζωή και την καθημερινότητα της Gen Z;

Το VICE Greece, το οποίο εμπιστεύονται κάθε μήνα περίπου 1.6 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλες τις πλατφόρμες στις οποίες εκπέμπει στην Ελλάδα, με πάνω από τους μισούς να είναι μεταξύ 17 και 24 ετών, καινοτομεί για άλλη μια φορά με το «A-politik».

Το «A-politik» θα κάνει διάλογο και μέσα από τα social media του VICE, ενώ επιλεγμένα θέματά του θα φιλοξενούνται στα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές του ΑΝΤ1.

VICE MEDIA GROUP

Το VICE είναι ο Αμερικάνικος κολοσσός ΜΜΕ με τη μεγαλύτερη επιρροή στους νέους παγκοσμίως. Ξεκίνησε το 1994 και πλέον δραστηριοποιείται σε πάνω από 35 χώρες, με πρόσβαση σε περισσότερους από 300 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε μήνα στην τηλεόραση, την κινητή τηλεφωνία, τον κινηματογράφο και τα Social media. Παράγει 1.700 θέματα κάθε μέρα. Το 2020 είχε πάνω από 20 υποψηφιότητες για Emmy® και κέρδισε 4 βραβεία Emmy® με το VICE News Tonight το οποίο παραμένει η πιο βραβευμένη βραδινή ειδησεογραφική εκπομπή για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα «News & Documentary Emmy® Awards».

Το VICE περιλαμβάνει ένα διεθνές δίκτυο ψηφιακών καναλιών, στούντιο τηλεόρασης και δυνατότητα παραγωγής ταινιών, ένα περιοδικό, μια δισκογραφική εταιρεία, γραφεία δημιουργικών υπηρεσιών, εκδοτικό τμήμα και τηλεοπτική πλατφόρμα που ονομάζεται VICE TV. To VICE TV είναι προσβάσιμο σε πάνω 170 εκατομμύρια σπίτια.